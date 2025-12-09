【業界初】株式会社THA × 合同会社CGOドットコム業務提携 AI時代だからこそ「会社の個性」を。ギャル式ブレスト(R)︎ × AI社長で日本の勇者を強化

株式会社THA

AI社長(https://ai-syacho.com/)サービスを展開する株式会社THA(https://tha-inc.com)(本社:東京都新宿区、代表取締役:西山朝子、以下「THA」)と、ギャルマインドによる組織変革を手がける合同会社CGOドットコム(https://cgo-gal.com/)(本社:東京都渋谷区、総長:バブリー、以下「CGOドットコム」)は、企業の個性と強みを最大化する業務提携を締結したことを発表いたします。

■ 業務提携の背景

AI技術が急速に普及する今、便利なツールを誰もが使える時代になりました。しかし、同じツールを使うからこそ、会社の個性や社員一人ひとりの強みがより重要になっています。

THAは「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」をビジョンに、50社以上のAI社長導入を通じて企業の個性を言語化してきました。CGOドットコムは「ギャルマインド」で、社員の本音や「やりたいこと」を引き出し、組織に前向きな文化を創造してきました。

両社の強みを掛け合わせることで、AI時代における「会社らしさ」の発見と発信を支援してまいります。

■ 連携サービスの特長

【特長1】本音から始める個性の発見

CGOドットコムのギャル式ブレスト(R)︎で、社員の「好き」や「やりたいこと」を引き出します。忖度のない本音のコミュニケーションから、会社の本当の強みや個性を発見します。

【特長2】日常に息づく会社らしさ

THAのAI社長が、発見した個性を日々の業務の中で体現。社員の頑張りを会社の強みと結びつけて応援し、「らしさ」が自然と根付く組織を作ります。

【特長3】継続的な個性の進化

組織の成長に合わせて、定期的なブラッシュアップを実施。会社の個性が進化し続ける仕組みを提供します。

■ 提供形態

AI社長導入企業様、新規導入企業様、AI導入前の企業様それぞれに最適なプランをご用意。個別のご要望に応じて柔軟にカスタマイズいたします。

※価格は個別見積もり。ご予算に応じて調整可能です。

■ 両社代表コメント

【株式会社THA 代表取締役 西山朝子】

「私たちが大切にしているのは、一社一社の個性です。AI時代だからこそ、その会社ならではの強みや、社員一人ひとりの想いが武器になります。CGOドットコム様のギャルマインドで社員さんの本音を引き出し、それをAI社長が体現する。この連携で、日本の企業がもっと輝けると確信しています。」

【合同会社CGOドットコム 総長 バブリー】

企業の「会社らしさ」は、そこではたらく人々の感性から形づくられます。CGOドットコムはこれまで約100社・2000名以上のギャルマインド──自分軸・直感性・ポジティブ思考──を引き出し、組織の風土を「アゲ↑」に変革してきました。

今回のTHA様との提携では、ギャル式ブレスト(R)︎で抽出した「好き」や「やりたい」を、AI社長が日常業務へ継続的に反映し、会社らしさを育て続ける仕組みを提供します。AIを活用しながらも、中心にあるのは「人」。この両軸が機能することで、企業文化が持続的に育つ新しい組織開発モデルになると確信しています。

■ 今後の展開

2025年12月より本格的なサービス提供を開始。両社の既存顧客を中心に、企業の個性強化と組織活性化を推進してまいります。

■ 会社概要

【株式会社THA】

所在地:東京都新宿区新宿区新宿1-36-7 新宿内野ビルII 7F

代表者:代表取締役 西山朝子

設立:1978年(AI事業本格開始:2023年5月)

事業内容:AI社長サービスを中心としたAI・ITソリューション

URL:https://tha-inc.com/ | https://ai-syacho.com/(https://ai-syacho.com/)

【合同会社CGOドットコム】

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23-4 桑野ビル2階

代表者:総長 バブリー(竹野理香子)

設立:2022年5月

事業内容:ギャルマインドを活用した組織変革・商品開発支援

URL:https://cgo-gal.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社THA 広報担当 / Email:pr@tha-inc.com

合同会社CGOドットコム 広報担当 / Email:pr@cgo-gal.com