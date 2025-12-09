名古屋商科大学国際学部主催第7回日本語スピーチコンテストを開催しました

学校法人栗本学園

2025年12月3日（水）、日進キャンパスにて国際学部主催「第7回日本語スピーチコンテスト」が開催されました。

今年は、さまざまな国にルーツを持つ1年生から3年生までの9名の留学生が発表者として登壇し、オーディエンスを含め約150名が参加する盛大なコンテストとなりました。当日は、国際学部の学生が運営スタッフとして協力し、多くの学生・教職員が参加しました。

発表者たちは、日本語指導の教員とタッグを組み、約2か月間にわたり練習と推敲を重ねてきました。本番ではその成果が十分に発揮され、会場の聴衆が真剣に耳を傾ける場面も多く見られました。スピーチのテーマは、母国と日本の文化の違いに関する内容や、自身の経験から得た学びをまとめたものなど多岐にわたり、いずれの発表も説得力と熱意にあふれていました。その熱意は会場全体にも波及し、「来年は自分も挑戦したい」といった声が聞かれるなど、学びへの前向きな姿勢が生まれていたことも印象的でした。

国際色豊かなスピーチと真摯な挑戦を通じて、互いの学びを共有し合える充実したイベントとなりました。

50カ国190名の留学生を受け入れ

名古屋商科大学では、2025年度9月に新たに50カ国から190名の留学生を受け入れ、現在過去最高となる75カ国から687名の留学生が学んでいます。世界各国からの多様な学生が集う日進キャンパスでは、日常的にさまざまな文化的背景を持つ学生同士が交流し、グローバルな学びと成長が生まれています。

名古屋商科大学について

1953年の創立以来、世界標準の経営教育を追求して国内初となる3つの国際認証（トリプルクラウン）を取得。現在は5学部10学科2研究科を設置し、世界63カ国189校の提携校と交換留学や国際ボランティアなどを積極的に実施。ビジネススクール（経営大学院）は、世界QSランキングにおいて5年連続で国内第1位を獲得し、学部はTimes Higher Education rankingの日本版において、国際性の分野で東海北陸地区で第1位、国内では第15位にランクイン。