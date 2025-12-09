イオン自慢の“鮨よしたけ監修太巻”がお買得価格でリニューアル！１２月１２日「２０２６ イオンの恵方巻」承り開始

イオン株式会社

イオンリテールは１２月１２日（金）、「イオン」「イオンスタイル」約３５０店舗※１と「イオンネットスーパー」「ｅ予約」のＷＥＢサイトにて、「イオンの恵方巻」の予約承りを開始します。

２０２５年の飲食料品の累計値上げ品目数は２年ぶりに２万品目を超える※２など、節約志向は依然として高いと予測されます。一方、「節分だからこそ贅沢な寿司で縁起を担ぎたい」という声も依然として寄せられています。こうしたなかイオンは、２０２６年の節分に向け“コスパ・映え・シェア”をキーワードに、節分をもっと楽しくする多彩なラインアップをご用意します。

例年ご好評いただいている、イオンの看板商品「銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻」を「太くて 食べにくい」との声をもとにリニューアルしました。贅沢な味わいはそのままに量目を見直し、前年より４２０円お得な本体価格１,３８０円にてご提供します。匠の技が生み出す“至高の恵方巻”を、より手軽にお楽しみいただけます。

また、人気の“はみ出す太巻”シリーズには、「はみ出す２種の海老の海鮮太巻」など２品目が仲間入りします。海鮮系だけでなく、肉系、サラダ系、伝統の和風系まで、見た目も味もインパクト抜群の太巻を豊富に取り揃えます。さらに、３種の彩り豊かな中巻を食べやすく１／４カットにして詰め合わせたセットや船上で瞬間冷凍された新鮮なずわいがにを惜しみなく使用した１万円の太巻セット、２０２６年にちなみ２６種類の具材を巻いたイオン史上最大最重量の「ごくぶと巻」、日本の水産物を応援する「プライド フィッシュ」が味わえる太巻、７種の細巻と５種類の中巻全５７巻を彩り良く盛合わせたパーティーセットもご用意し、節分の特別な日を華やかに演出します。

一方、米価格の高騰など物価高が続くなか、“季節行事もコスパよく自由に楽しみたい”というニーズに応えるイオンの新たな提案として、昨今人気の高まるタコスを節分に取り入れ、お好きな具材を巻いて家族や友人同士とシェアして楽しめる“タコス恵方巻”もご紹介します。

イオンは、節分の食卓に笑顔と福を届ける多種多彩な恵方巻を通じて、皆さまの大切な団らんのひとときをサポートしてまいります。

【「２０２６年 イオンの恵方巻」承り概要】

予約期間：２０２５年１２月１２日（金）～２０２６年１月２５日（日）※３

店舗承り：「イオン」「イオンスタイル」約３５０店舗※１

ＷＥＢ承り： １.「ＡＥＯＮおトク！ｅ予約」２.「おうちでイオン イオンネットスーパー」

お渡し期間：２０２６年２月１日（日）～２０２６年２月３日（火）

商品数：２３種類３１品目（うち、予約限定商品 約１０品目）

価格帯：本体４９８円～本体１０,０００円（税込５３７.８４円～税込１０,８００円）※４

店頭販売：２０２６年２月１日（日）～２０２６年２月３日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約３５０店舗※１

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/ehoumaki/

【イオン自慢の“銀座鮨よしたけ監修”恵方巻の一例 ＜予約・店頭販売＞

進化を続ける匠の技が生み出す至高の恵方巻です。２０２６年はより美味しくリニューアルしました。

お求めやすい価格へリニューアル

銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻

価格：１本 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４

ハーフ 本体 ６９８円（税込 ７５３.８４円）※４

規格：１本 長さ１８ｃｍ×幅５.５ｃｍ

ハーフ 長さ９ｃｍ×幅５.５ｃｍ 鮨の匠 吉武 正博氏監修による江戸前仕込みの食材を組み合せた恵方巻です。本年はさらに美味しさを追求し、水揚げ直後に加工した大ぶりのえびは濃厚な旨味と弾力、煮穴子は小窯で炊き上げた繊細な風味、数の子は噛むほど広がるダシの奥行きで、異なる食感と旨味が織りなす“組み合わせの妙”を贅沢に味わうひと品です。

（左から）鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻/鮨よしたけ監修 極 太巻/２色まぐろ太巻/ヒレカツ太巻

お求めやすい価格へリニューアル

当店自慢の招福４種の恵方巻セット（１/４切）

価格：１パック 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４

規格：長さ４.５ｃｍ×幅５.５ｃｍ（１切れ当たり）

鮨よしたけ監修の太巻を入れた恵方巻のセットです。１１種類の海鮮を贅沢に使用した「招福海鮮恵方巻」、旨味を重ねた８種類具材の「極 太巻」、まぐろの旨味を存分に楽しむ「２色まぐろ太巻」、さらにサクッと揚げたヒレカツを巻いた「ヒレカツ太巻」など、海鮮から揚物まで和洋の味わいを一度に楽しめる特別なセットです。

【みんなで楽しむ！多彩な恵方巻の一例】 ＜予約限定＞

NEW

２６品目のごくぶと巻

価格：１本 本体５,９８０円（税込６,４５８.４０円）※４

規格：長さ１８ｃｍ×幅１４ｃｍ

２０２６年にちなみ２６種類の具材を巻いたイオン史上最大、最重量の恵方巻です。長さ１８ｃｍ×幅１４ｃｍ、総重量１.７ｋｇ（１本）の圧巻なサイズに、海鮮を中心に彩り豊かな具材を豪快に巻き上げています。家族や仲間とシェアして、節分の食卓を華やかに彩る一本です。

【中巻（5種）】まぐろたたき・サラダ・ヒレカツ・サーモン・鉄火【細巻（7種）】まぐろ・きゅうり・サーモン・玉子・えびたくあん・まぐろたたき

NEW

皆で楽しむ巻き寿司パーティーセット

価格：１パック 本体２,９８０円（税込３,２１８.４０円）※４

トレー外寸：縦２６.５ｃｍ×横２０.５ｃｍ

７種類の細巻と５種類の中巻を彩り良く盛り合わせたモザイク寿司です。海鮮、肉、野菜とバラエティ豊かな味わいを一度に楽しめる全５７巻入りのセットで、ホームパーティや家族・友人との集まりにピッタリです。

【“具材の美味しさが自慢”の恵方巻の一例】 ＜予約・店頭販売＞

好評の「はみ出す太巻」シリーズに２品目を追加します。

＜均一価格＞１本：本体各９８０円（税込各１,０５８.４０円）※４

ハーフ：本体各４９８円（税込各５３７.８４円）※４

【“贅を味わう”恵方巻の一例】 ＜予約限定＞

節分の特別な日を華やかに演出する恵方巻です。

NEW 限定２００セット

２種の太巻で楽しむずわいがにの恵方巻

価格：１セット 本体１０,０００円（税込１０,８００円）

規格：長さ１８ｃｍ×幅６.５ｃｍ（１本当たり）

船上で瞬間冷凍された新鮮なずわいがに棒肉を、惜しみなく使用した特別な日や贈り物にもふさわしい究極の恵方巻のセットです。

左：マヨネーズで和えたフレークを巻き寿司の中具にもトッピングにも贅沢に使ったサラダ太巻です。 右：プリっとした棒肉を贅沢に使い、ポン酢と水菜で仕上げた太巻です。

NEW 限定500点

米沢牛のローストビーフの彩りロール

価格：１本 本体８,０００円（税込８,６４０円）

規格：長さ１８ｃｍ×幅６.５ｃｍ（１本当たり）

米沢牛の旨みを堪能できるローストビーフを、巻き寿司の中具にも外側にも贅沢に使っています。刻み錦糸玉子と人参、シャキッとした玉ねぎ、みずみずしいリーフレタスが食感と彩りを添えています。

【バラエティ豊かな恵方巻セットの一例】 ＜予約・店頭販売＞

食べやすい中巻サイズを詰め合わせたセットです。

（左から） ほたて中巻/サーモン中巻/真鯛中巻

NEW

彩り海鮮中巻３種セット（１/４切）

価格：１パック 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４

規格：長さ４.５ｃｍ×幅３.５ｃｍ（１切れ当たり）

北海道産ほたての甘み、脂のりの良いサーモン、皮目を湯引きした天然真鯛と蒸しえびを贅沢に使用した、彩り豊かな海鮮中巻３種セットです。

（左から） まぐろたたき中巻/サーモン中巻/ヒレカツ中巻/サラダ中巻

お求めやすい価格へリニューアル

丸かぶり中巻４種セット（ハーフ）

価格：１パック 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※４

規格：長さ９ｃｍ×幅３.５ｃｍ（１切れ当たり）

「海鮮、肉、サラダ」の多彩な味わいを、食べやすいサイズで一度に楽しめるお得なセットです。

【“プライドフィッシュ”が味わえる恵方巻】 ＜予約限定＞

各都道府県の漁連が選定する“プライドフィッシュ”を使用した「地場のおいしい魚」を存分に楽しめる太巻です。

プライドフィッシュが味わえる太巻各種

価格：１本 本体１,８００円（税込１,９４４円）

規格：長さ１８ｃｍ×幅５.５ｃｍ

限定９００点

ふくい甘えびの彩り太巻

日本海の冷水で育った甘さ際立つとろっとした食感の“ふくい甘えび”を、ねぎと合わせてさっぱりと仕上げた太巻です

NEW 限定４００点

紅富士を使った彩り太巻

富士山の湧水で育った脂の上品な甘みの“紅富士”を、大根や水菜と組み合わせ１枚のシートで包み彩り良く仕上げた太巻です。

NEW 限定４００点

岡山のチヌのなめろうの太巻

岡山の地魚“チヌ”を特製味噌でなめろうに仕上げ、ねぎと合わせて風味豊かに巻き込んだ太巻です。漁師料理の旨みと香りが楽しめます。

【イオンの新提案！世界の味で節分をもっと自由に！】

米価格の高騰など物価高が続くなか、“季節行事もコスパよく自由に楽しみたい”というニーズに応えるイオンの新たな提案として、昨今人気の高まるタコスを節分に取り入れ、お好きな具材を巻いて家族や友人同士とシェアして楽しめる“タコス恵方巻”をご紹介します。※５

【２０２６年１月２５日（日）まで、ネットお申し込みがおトク！】

イオンネットスーパー、ｅ予約でご予約いただき、イオンマークのカード払いご利用でＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴを基本の５倍進呈します。※６

■イオンネットスーパー特設サイト：https://shop.aeon.com/netsuper/ehoumaki

■ＡＥＯＮおトク！ｅ予約サイト：https://y.otoku.aeonsquare.net/all/ehomaki2026

【イオンネットスーパーのＰｉｃｋＵｐ！(店舗受取り)でさらにおトク！】

恵方巻予約対象商品をイオンネットスーパー「ＰｉｃｋＵｐ!（店舗受取り）」でご購入いただくと、さらにＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴを基本の５倍進呈します。※６また、３,０００円（税込）以上 ご購入で２００ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴを進呈いたします。

※対象エリア：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」ネットスーパー実施店舗

【２０２６年１月１０日（土）１５時まで、早期割引実施中】

カタログ掲載商品、通常ご予約本体価格から全品５％ＯＦＦ

早得期間：２０２５年１２月１２日（金）～２０２６年１月１０日（土）２０時まで

※ネット申込は、２０２６年１月１０日（土）１５時まで

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗での承りです。

※２：帝国データバンク「食品主要１９５社」価格改定動向調査より抜粋。

※３：承り期間は商品・承り場所により異なります。詳細はカタログもしくはＷＥＢサイトをご覧ください。

※４：税込価格は、単品で購入した際の価格です。単品で購入した場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

※５：店舗により取り扱いのない場合がございます。また、予約商品ではございません。

※６：２００円（税込）ごとに５ポイント進呈します。