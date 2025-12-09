project44 ¡¢¡Ö³¤¾åÍ¢Á÷³µ¶·¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡§2025Ç¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³¤¾åÍ¢Á÷¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç13%¸º¾¯
ÊÆ¹ñ¥·¥«¥´/Åìµþ - 2025Ç¯12·î9Æü - project44(https://www.project44.com/ja/) ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö³¤¾åÍ¢Á÷³µ¶·¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë(https://shorturl.at/WppNu)¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¶áÇ¯¤ÇºÇ¤âÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³¤¾åËÇ°×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤«¤ò¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ØÀÇ¡¢Ï«Æ¯ÁèµÄ¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬À¤³¦Ãæ¤Î²ßÊªÎ®Æ°¤òÄ¾·â¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤¤¹½Â¤ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç13%¸º¾¯¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ï27%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í¢Á÷¥âー¥É¤ä»Ô¾ì¤ò¤Þ¤¿¤°½ÓÉÒÀ¡¢Â¿ÍÍ²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢·È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÃû¤·¤â¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
- ÊÆÃæ´Ö¤Î´ØÀÇ¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³¤¾åÍ¢Á÷¥Õ¥íー¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¿ôÉ´·ï¤Î¹Ò³¤¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¹ÒÏ©¤Î±¿¹Ò¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎºÆÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£¸þ¤±¹ÒÏ©¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Î¾ÃÈñ¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤ÈÂç·¿¥á¥¬¥·¥Ã¥×¡ÊÄ¶Âç·¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¶¡µëÎÏ¤È¼ûÍ×¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ´¹Á¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- °ìÊý¤Ç¡¢²Ù¼ç¡¢ÆÃ¤ËÀ½Â¤´ë¶È¤ª¤è¤Ó¾®Çä´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥½ー¥·¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿×Â®¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ¤Ï30%°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ-ÊÆ¹ñ¹ÒÏ©¤Ï27%¸º¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´Ã£¡¦Í¢Á÷¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎºÆÊÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£project44¤Î¥Çー¥¿¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ËÇ°×¤Î½Ì¾®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎºÆÇÛÊ¬¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
- ÊÑÆ°¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢²óÉü¤ÈºÆÄ´À°¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ç¤Ï´³¤Ð¤Ä¤«¤é¤Î²óÉü¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤¬37%Áý²Ã¤·¡¢¾õ¶·¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¹ÒÏ©¤¬¤¤¤«¤Ë¿×Â®¤Ë²óÉü¤·ÆÀ¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¨¥º±¿²Ï¤ÏÃÏ°èÊ¶Áè¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄãÄ´¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Ä´À°¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³ÌÌ¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î»Ñ¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ°Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼ÂÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Better Supply Chain¤ÎÁÏ¶È¼Ô ¤Ç¤¢¤ë¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥ß¥å¥ó¥¯»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2025 Ç¯¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¤Ï ¡È·×²è¤ò»ý¤Ä¡É ¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·×²è¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤ë ¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¡É ¤³¤È¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯À®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢¿×Â®¤ËºÆÇÛÊ¬¤·¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿´ë¶È¤³¤½¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
project44¤Î2025 Ç¯ÈÇ¡Ö³¤¾åÍ¢Á÷³µ¶·¥ì¥Ýー¥È(https://shorturl.at/WppNu)¡×¤Ï¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëËÇ°×À¯ºö¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¡¢À¸»º¡¦Í¢Á÷¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°Õ»×·èÄê¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢É¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬º®Íð¤òÍ½Â¬¤·¡¢¥½ー¥·¥ó¥°ÀïÎ¬¤ä¹ÒÏ©·×²è¤ò´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
project44³¤¾åÍ¢Á÷³µ¶·¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025Ç¯¡Ë
https://shorturl.at/WppNu
project44¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
project44¤Ï¡¢¸½Âå¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¤¿¤á¤Î°Õ»×·èÄê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£project44¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹´ÉÍý¤òÅý¹çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÈÊÑ³×¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÍ¢ÇÛÁ÷´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤Î²Ä»ë²½¡¢¥äー¥É´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢project44¤ÏÀ½Â¤¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾®Çä¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢¾ÃÈñºâ¡ÊCPG¡Ë¡¢ÀÐÌý¡¦²½³Ø¡¦¥¬¥¹¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤ÎÇ¯´Ö15²¯·ï°Ê¾å¤Î½Ð²Ù¥Çー¥¿¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï project44.com/ja/(https://www.project44.com/ja/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£