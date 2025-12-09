皇后陛下から日本手拭いの御下賜

日本赤十字社

12月9日（火）、日本赤十字社 名誉総裁である皇后陛下雅子さまから、日本手拭い600本が下賜されました。

手拭いは、皇后陛下のお誕生日である12月9日に合わせて賜ったもので、日本赤十字社が運営する介護医療院や特別養護老人ホームなどの入所者にお配りしています。

多可赤十字老人保健施設：兵庫県

「柄がとても素敵ですね。大切に使います」

デザインにちなんで柚子の実を職員が持参し、記念写真を撮りました

有吉 幸子さん（90代/写真左）・服部 ミキヱさん（90代/写真右）

手拭いに描かれている枝に実った「ゆず」のモチーフは、皇后陛下がお選びになったデザインです。

手拭いの御下賜は、昭和 24 年に香淳皇后が始められたもので、今年で70回目の節目を迎えました。

歴代の皇后陛下の温かいお気持ちが、いまも途切れることなく引き継がれています。

多可赤十字介護医療院：兵庫県

「貴重なものをありがとうございます。大事にします」藤原 和子さん（80代）

今年は、多可赤十字老人保健施設・介護医療院（兵庫県多可郡）を含む全国10施設の入所者や入院患者に手渡されました。

施設職員から手拭いを受け取った入所者の方々は、顔をほころばせながら手拭いを広げ、感謝や喜びの言葉を寄せていました。