中学受験専門の「受験Dr.」が、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を12月23日に開講。

株式会社 日本教育指導総合研究所JET算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座

株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2025年12月23日(火)に開講する。

■「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」とは

●開成志望の「国語に悩む6年算数男子」対象

●「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略

●大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」をお伝え

■開催概要

講座名 ： 算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座

日程 ： 2025年12月24日(火)

内容 ： 「違い・変化・共通点問題」の解法 16：55～18：20

「どういうこと」問題の解法 18：30～19：55

【講座受講料】

レギュラー(2コマ受講) 8,206円/1コマ85分（税込）

スポット (1コマ受講) 8,800円/1コマ85分（税込）

【お申し込み】

電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo-kouza/

【担当講師】

春野 陽子 講師

春野 陽子 講師

クラウンドクター講師 国語科指導最高責任者 御三家国語最高責任者

【注意事項】

・6年生対象 ※5年生以下受講不可

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成。

■会社概要

商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET

代表取締役： 屋口 京子

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階

設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月

事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.

校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、

成城学園校、横浜校、京都駅前校

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.chugakujuken.com/