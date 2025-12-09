中学受験専門の「受験Dr.」が、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を12月23日に開講。
算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座
株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2025年12月23日(火)に開講する。
■「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」とは
●開成志望の「国語に悩む6年算数男子」対象
●「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略
●大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」をお伝え
■開催概要
講座名 ： 算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座
日程 ： 2025年12月24日(火)
内容 ： 「違い・変化・共通点問題」の解法 16：55～18：20
「どういうこと」問題の解法 18：30～19：55
【講座受講料】
レギュラー(2コマ受講) 8,206円/1コマ85分（税込）
スポット (1コマ受講) 8,800円/1コマ85分（税込）
【お申し込み】
電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム
https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo-kouza/
【担当講師】
春野 陽子 講師
春野 陽子 講師
クラウンドクター講師 国語科指導最高責任者 御三家国語最高責任者
【注意事項】
・6年生対象 ※5年生以下受講不可
■受験Dr.について
「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。
開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成。
■会社概要
商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET
代表取締役： 屋口 京子
所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階
設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月
事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.
校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、
成城学園校、横浜校、京都駅前校
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.chugakujuken.com/