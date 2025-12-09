元経産省出身のAIベンダー「Lean Stack」、小川工業株式会社様へ「Google Workspace活用研修」を実施。現場の実務フローを刷新する「業務効率化」を支援。

株式会社Lean Stack

■実施の背景：経営トップが主導する「建設DX」の実践へ

建設業界では「2024年問題」をはじめとする人手不足や長時間労働が喫緊の課題となっています。しかし、多くの企業でDXが進まない要因として、「現場の実務とデジタルの乖離」や「トップ層自身の具体的な活用イメージ不足」が挙げられます。 組織の業務フローを根本から刷新するためには、現場任せにするのではなく、経営者自身がテクノロジーの有用性を理解し、陣頭指揮を執る必要があります。

こうした背景を受け、株式会社Lean Stack（以下、当社）は、小川工業株式会社様（以下、小川工業）協力のもと、同社の代表をはじめとする地域建設業の経営者・各社代表を集めた、エグゼクティブ向けの「実務刷新型DX研修」を実施いたしました。

小川工業株式会社にて開催された、建設業経営者向けDX研修の様子。当社代表の吹上（写真右端）が講師を務め、Google Workspaceの実践的な活用法を解説。

■研修のハイライト：経営者自身が体感する「AIによる業務変革」

2025年11月27日（木）、小川工業のオフィスを会場とし、各社の代表取締役およびリーダー層が参加。当社代表の吹上が登壇し、Googleの最新AI技術を経営・実務の両面にどう落とし込むか、具体的なワークフローを解説しました。

1. NotebookLMを活用した「意思決定・資料作成」の工数圧縮

膨大な図面データ、施工管理規定、過去の案件資料などを、RAG（検索拡張生成）技術を搭載したAIメモアプリ「NotebookLM」に読み込ませるデモンストレーションを実施。 散在する社内ナレッジをAIが瞬時に整理・要約し、経営判断に必要なレポートの構成案や、社員教育用のQ&A集を自動生成するプロセスを実演しました。経営者自身が「AIを使えば、トップダウンの指示出しや資料作成が劇的に速くなる」ことを体感する場となりました。

2. Gemini・Google Workspaceによる「組織連携」の効率化

日々のメール処理、スケジュール調整、協力会社との連携といった実務において、生成AI「Gemini」やGoogle Workspaceをどう活用するかを解説。 小川工業の実務フローをモデルケースとして取り上げ、アナログなやり取りをクラウドとAIに置き換えることで、組織全体のリードタイムを最小化する手法を共有しました。

■参加者の声：建設経営者たちの意識変革

参加された各社の経営者からは、自社への展開を見据えた前向きな感想が多く寄せられました。

「NotebookLMを使えば、過去の膨大な施工データが資産に変わると直感した」

「まずは社長である自分自身が使いこなし、社員に背中を見せたい」

「建設業特有のアナログ業務をどう変えればいいか、具体的なイメージが湧いた」

■今後の展望

当社は「元・経済産業省出身のAIベンダー」として、建設業をはじめとする地域産業のDX推進を支援してまいります。今後も意欲ある経営者と連携し、Google Workspaceや生成AI（Gemini、NotebookLM等）を活用した実践的なソリューションを提供することで、業界全体の生産性向上と競争力強化に貢献します。

※当社では、企業様・業界団体様に向けた本研修と同様の「生成AI活用・実務DX研修」のご依頼を随時受け付けております。

■株式会社Lean Stackについて

経済産業省にて中小企業支援やDX推進プロジェクトに従事した代表・吹上が2023年に創業。「現場視点」と「政策視点」を融合させたコンサルティングと、AI技術を活用したシステム開発により、企業の課題解決を支援しています。

会社名：株式会社Lean Stack

代表者：代表取締役 吹上 由樹

所在地：〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町２丁目２－１３ ビジネスゾーン内本町 ３F

設立：2023年9月4日

事業内容：AI導入支援、DX人材育成研修、システム開発、Web制作

URL：https://www.leanstack-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Lean Stack

TEL：06-4400-8650

Email：info@leanstack-buzz.com