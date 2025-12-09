創業60年 “焼肉の名門 天壇” の新ブランド「天壇1965」が多摩地区初出店！京都焼肉をよりカジュアルに、子連れで外食を楽しめる新店舗！

株式会社 晃商

株式会社晃商（本社：京都市東山区、代表取締役：新井 義淳、以下「当社」）は、仙川駅より徒歩２分に誕生する新しい商業施設「フォレストスクエア仙川」に、「京都焼肉 天壇 1965 SENGAWA」を、2025年12月9日（火）に開業します。

大判リブロインが特徴の看板メニュー「天壇ロース」や、三層のお肉をそのまま焼いて堪能する「ミルフィーユロース」等

京都焼肉をよりカジュアルに、幅広い年代層で楽しめる新業態、それが「天壇1965」です。2025年に立ち上げたこの新ブランド「天壇 1965」は、従来の高品質な焼肉やサービスの提供を行いながらも、より多くのお客様に気軽に京都焼肉を楽しんでいただける場として、プレミアムとカジュアルを融合させた“プレカジ（Premium × Casual）”という食体験をコンセプトにしています。天壇創業当時のメニューをヒントにカジュアルな価格帯を実現、日常にもハレの日にも行きたくなる地域に根付くブランドをめざします。

この度開業する新施設「フォレストスクエア仙川」は、「Co-Living 共に、暮らす」をコンセプトに、都心部のベッドタウンである仙川周辺に住まうファミリー層や、単身世帯層が気軽に利用できる、仙川の人の暮らしに寄り添う施設です。 京都を中心とした関西の天壇グループ各店は、3世代・４世代のご家族で通われるお客様も多く、まさに地域に根差してまいりました。ここ仙川でも京都と同様長く愛され続ける店舗となる店づくりをして参ります。

新施設「フォレストスクエア仙川」の外観からも存在感を放つ「天壇1965」の看板とガラス越しの店内



注目の新施設で「特別な非日常」だけではない、“日常に上質を取り込む”焼肉レストランを、ぜひご体験ください。

京都焼肉 天壇１９６５ SENGAWA

住所：東京都調布市仙川町3-1-17 フォレストスクエア仙川3階

電話番号：03-5969-8529

営業時間：11:00～15:00 (LO14:30)

17:00～22:00 (FLO21:00 DLO21:30)

定休日：なし

客席数：66席(最大個室14名さままで)

ネット予約：https://www.tendan.co.jp/tplus/daimon.php

京都焼肉 天壇１９６５ SENGAWAの入口。開けると京都の雰囲気が漂います。

伝統の「お出汁で食べる焼肉」をカジュアルに 歳とったから焼肉は脂っぽくて・・という概念を覆す焼肉

お出汁のように透きとおった創業以来60年間変わらない琥珀色のタレは、すべて自家製で作り続けています。あっさりとさせながら旨味を引き出す。これが小さなお子様からご年配まで、幅広い年齢層にご支持いただく所以です。

天壇ならでは黄金色の「つけタレ」は、「京都焼肉」の原点と言われています。京都には「洗い

ダレ」と呼ばれるタレを出す焼肉店が多いですが、これはいまとなっては大阪・神戸では見られない京都独自の焼肉スタイルです。天壇は京都独自の焼肉文化を広げた存在といわれています。

京都では定番。透き通った琥珀色のつけタレ（お出汁）で食べる京都焼肉。

ほんまもんのロースの体験

そして天壇といえば『ロース』。「サーロイン」「リブロイン」のみをロースとしてご提供します。天壇のほんまもんの「ロース」はタレとの相性が抜群です。名物『ミルフィーユロース』ももちろんご用意しております。天壇1965ではさらに創業時のように薄切りの焼肉盛合せ、厚切りの焼肉盛合せをご用意しています。部位を固定せず、それぞれのカットに最適なお肉を仕入れ状況で判断し盛合せ原価をコントロールすることで、従来よりも価格を抑えてのご提供が可能になりました。

"ほんまもん"のとの呼び声高い、天壇の看板焼肉「ロース」。

全席個室／おこさま連れで心地よく食事できる空間とメニュー

カウンター個室から最大14名様まで利用できる大小の個室。小さなお子様連れでも周りを気にせず安心してお食事頂けます。また店内にはベビールームも完備。授乳室としてもお使いいただけます。キッズメニューやカトラリーもご用意しています。

焼肉店では珍しくベビールームも完備。

ランチタイムも毎日営業

豊富なランチメニューをご用意し、毎日11:00より営業します。個室カウンター席もあるのでおひとり様でも利用しやすく、ママ会や大切なお席でのご利用にもぴったりです。

ゆったりとした掘り炬燵式の座敷席。仙川の景色を眺めながらお食事可能なカウンター席。

京都焼肉 天壇1965 SENGAWAオープニング企画

●実施期間：2025年12月9日（火）～12月31日（水）迄

実施店舗：京都焼肉 天壇1965 SENGAWAのみ

実施内容：期間中のお食事代金の半額をお食事ポイントで還元いたします。

また、上記期間中2026年1月末までのご予約をされた方は、１月のお食事代も当キャンペーンが適用されます。

※ポイント付与・使用は天壇公式LINEアプリおよび天壇会員証アプリへのご登録が必要です

※ポイントは１ポイント１円で天壇グループ全店にて次回以降使用可能

※ポイントの付与はお食事代（税抜）100円未満切捨の金額を対象とします

1965年 祇園に創業 お出汁で食べる京都焼肉の老舗

味付けしたお肉をお出汁のようなつけたれで食べる天壇の焼肉スタイルは、60年にわたり京都で愛されてきた焼肉文化です。さっぱりした後口とお肉の旨みを引き出すこの黄金色の「つけたれ」は、牛骨などを長時間かけて煮込み、旨みを抽出したスープをベースに秘伝のレシピで作られています。

また、サーロインとリブロインのみを使用する「ロース」は天壇の看板メニュー。タレとの相性が抜群の部位で不動の人気No.1メニューです。

天壇名物「お出汁で食べる京都焼肉」

【店舗一覧 天壇グループ 全１3店舗】

鴨川沿いに佇む天壇祇園本店の外観

1)「焼肉の名門 天壇」 9店舗

[京都]

祇園本店 / 西院店 / 桂五条店 / The Dining山科店 / 北山店

[滋賀]

草津店

[東京]

銀座店 / 赤坂店 / 神楽坂店

2)「焼肉 ＴＥＮＤＡＮ ニュースタイルビュッフェ」 １店舗

[京都] 竹田店

3)「京都焼肉 tendan+」(テンダン プラス) 1店舗

[東京]GEMS大門店

4) 「京都焼肉 天壇 1965 」2店舗

[東京]丸の内店 / 仙川店