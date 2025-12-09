【横浜】フレッシュないちごを贅沢に使用した大人ピンクカラーがキュートなプリンセススイーツ 「ストロベリーギフトアフタヌーンティー」

写真拡大 (全13枚)

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

　ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する結婚式場「アートグレイス ポートサイドヴィラ」（神奈川県横浜市）では、館内の「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」にて、『ストロベリーギフトアフタヌーンティー』（1名5,000円～）を、2025年12月26日（金）～2026年2月1日（日）に販売いたします。


◆リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA公式ホームページ：


https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18351/?restaurant=yokohama_mangiare　



『ストロベリーギフトアフタヌーンティー』センイルケーキ・ミルフィーユミニパフェ付イメージ　

　シーズンごとに変わるテーマで、専属パティシエが手掛ける繊細で華やかなスイーツが人気のアフタヌーンティー。今回は旬のいちごをふんだんに使用した「ストロベリーギフトアフタヌーンティー」をご提供いたします。



　フレッシュないちごといちごのジュレとムースの層が美しいいちごのヴェリーヌをはじめ、ピスタチオの芳醇の香りが広がるいちごとピスタチオのマカロン、まるで本物のような、思わず手に取りたくなるリップスティックショコラ、なめらかクリーミーないちごのパンナコッタ、外はカリっと中はもっちりとしたピンクカヌレ、スタンド下段に鎮座するコスメのアイシャドウパレットを思わせるようないちごとカシスのアイパレットタルトなど、いちごづくしのプリンセスをモチーフにしたスイーツをご用意。



スタンド上段スイーツ　イメージ

　


　スタンド中段を飾るひときわ目を引くいちごとミルクチョコレートのハートムースは、甘酸っぱいフランボワーズと中に忍ばせたミルクチョコレートの2層のハーモニーを楽しめる、なめらかな口どけとキュートな見た目も楽しめる心ときめくスイーツです。



スタンド中段スイーツ　イメージ

　また、オプションとして提供するセンイルケーキは、5色のカラー（ピンク・緑・水色・オレンジ・紫）展開となっており、推し色で選ぶ自分だけのショートケーキをお召し上がりいただけます。思わず写真を撮りたくなるようなSNS映え間違いなしのケーキは、推し活や誕生日のお祝いにぴったりです。


　


ドリンクは、フランスの老舗紅茶ブランド・マリアージュ フレール社の紅茶やフレーバードティーをはじめ、約15種類をフリーフローでお楽しみいただけます。



とびきりキュートなクリスマススイーツで、お姫様気分の優雅なクリスマスティータイムをお過ごしください。


■『ストロベリーギフトアフタヌーンティー』　MENU

【スイーツ】


・いちご尽くしのヴェリーヌ


・いちごとピスタチオのマカロン


・リップスティックショコラ


・いちごとミルクチョコレートのハートのムース


・ピンクメレンゲ


・いちごとカシスのアイパレットのタルト


・ピンクカヌレ


・いちごのパンナコッタ



【セイボリー】


・生ハムとカマンベールチーズのオープンサンド


・カリフラワーのポタージュ


・冬野菜のバーニャカウダー



【特製スコーン】


プレーン


コンディメント：いちごジャム



【ドリンク】


マリアージュフレール社の紅茶やハーブティー、


コーヒー、ソフトドリンクなどがフリーフロー



【オプション】


・いちごのミルフィーユパフェ　（カフェ付3,500円～）


・センイルケーキ


・いちごのミルフィーユミニパフェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　


・いちごのスパークリングワイン


・クリスマスホットココア


・フライドポテト


※パフェ以外アフタヌーンティーとセットでご注文いただけます



【プラン】


・ミニパフェ・スパークリング付アフタヌーンティー　7,800円～


・パフェ・スパークリング付アフタヌーンティー　8,600円～


・センイルケーキ付アフタヌーンティー　　8,100円～


・いちごスパークリング付アフタヌーンティー　6,000円～



※商品は全て消費税・サービス料15％込


※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性があります


※曜日により価格異なる為、詳細は公式HPをご参照ください



スタンド上段スイーツ

セイボリー


スタンド中段スイーツ

スコーン


スタンド下段スイーツ

ティーセレクションプラン


いちごのミルフィーユパフェ（左：通常/右：ミニ）

フライドポテト

※写真は全てイメージ



■『クリスマスギフトアフタヌーンティー』　販売概要

リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA


【販売期間】2025年12月26日（金）～2月1日（日）　※要予約


【販売時間】14:30～17:00（最終入店15:00／L.O.16:00）


【販売価格】平日　1名　5,000円～　／　土日祝　1名　5,800円～　


　　　　　　※価格は全て消費税・サービス料15％込


【住所】〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4


　　　　 横浜アートグレイス ポートサイドヴィラ 3F


【アクセス】JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分


【定休日】月曜日（祝日を除く）・年末年始、その他不定休日あり


【お問合せ】045-440-6881


【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18351/?restaurant=yokohama_mangiare　　　　


【メニュー】※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。



レストラン内観　イメージ

レストラン外観　イメージ