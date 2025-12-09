FANDOM AGENT、講談社人気女性誌『ViVi』『VOCE』のモデル・タレントを起用したタイアップ動画広告メニューを提供開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は、株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表：野間省伸）が発行・運営する女性誌『ViVi』および『VOCE』のモデルやタレントを起用した動画広告（以下、プレイスメントショート動画）を制作する新パッケージの提供を開始いたしました。

対象媒体のご紹介（『ViVi』・『VOCE』）

本プランの対象となる講談社の女性誌は、それぞれターゲットに合わせた高い専門性を持ち 、多くの読者・ユーザーから支持されています。

【ViVi】

自分らしくかっこよく生きる Z-α世代のためのトレンド情報メディアです。ファッション、ビューティなどの様々なトレンド情報を、雑誌およびデジタルメディア（ウェブサイトや各SNS）で発信しています。

- Instagram：https://www.instagram.com/vivi_mag_official/- TikTok：https://www.tiktok.com/@vivimag_official- YouTube：https://www.youtube.com/@vivichannel- X（旧Twitter）：https://twitter.com/vivi_magazine【VOCE】

コスメ好きのための美容情報メディアです。美容に対する熱量の高い読者（コスメ好き） が多く、雑誌、デジタルメディア、XやYouTubeなどのSNSにおいて業界トップクラスの支持を得ています。

- Instagram：https://www.instagram.com/vocemagazine/- TikTok：https://www.tiktok.com/@voce_magazine- YouTube：https://www.youtube.com/@VOCE- X（旧Twitter）：https://twitter.com/iVoCE

プレイスメントショート動画制作パッケージについて

本プランは、上記2誌の誌面を飾るモデルやタレントをキャスティングし、商品の魅力を紹介するプレイスメントショート動画を制作するパッケージです。制作した動画は、各媒体の公式SNSアカウント（Instagram,X）から投稿されます。

クリエイティブ制作から広告配信まで一気通貫で提供するパッケージ「X Amplify Sponsorship」も展開

プレイスメントショート動画制作パッケージの特徴- 自然体な演出と高い共感性：誌面撮影の合間の隙間時間を活用し、モデル・タレントの素の様子が見られるオフショット動画を制作します。作り込みすぎない自然な商品紹介を行うことで、ユーザーの共感を呼び、ブランドへの関心や好意度向上に貢献します。- おしゃれ・美容興味関心層が集まる場所でコンテンツを発信：ファッションやビューティーのトレンドを牽引してきた女性誌『ViVi』『VOCE』という、業界トップのメディアの力を活用することができます。SNSでも業界最大級のフォロワー数を抱え、Z世代～Y世代に対して大きな影響力を持つ媒体アカウントから発信することで、おしゃれ・美容への興味関心層にコンテンツを確実に届けます。- お得にコンテンツ制作を実現：本パッケージでは誌面の撮影の合間に撮影を行うことを条件としたスポット契約を行うため、従来の広告に起用するタレント契約と比較して、大幅に圧縮されたキャスティング費用でタレントの起用を実現します。撮影に関わるコスト（撮影/スタジオ費用やメイク衣装代）も不要なため、全体で数百万円単位でのコスト削減に貢献します。

Mintoでは、クリエイティブ制作からX（旧Twitter）での広告配信までを一気通貫で提供するパッケージ「X Amplify Sponsorship」も展開しております。

本パッケージに関するお問い合わせ

X Amplify Sponsorshipの特徴- 制作・投稿費が実質無償：X広告配信費を一定金額以上ご発注いただくことで、動画制作費用やSNS投稿費用を無償にてご提供いたします。- リーチ最大化：制作した動画クリエイティブをタイアップ媒体のXアカウントから第三者プロモ配信することで、ブランド認知と効果的なターゲティングを両立させます。

本パッケージにご興味をお持ちの広告主様、広告会社の皆様は、是非下記リンクより資料請求・お問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら：https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/tTza7w_4(https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/tTza7w_4)

「FANDOM AGENT」について

FANDOM AGENTは、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【FANDOM AGENTへのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/