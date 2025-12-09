株式会社AXIA、Edumuse株式会社と提携し、感情の知能「EQ」を高めるオンラインEQトレーニングを提供開始

株式会社ＡＸＩＡ

大阪・南森町の株式会社AXIAは、教育・人材育成領域で事業展開する Edumuse株式会社と提携 し、感情の理解・調整能力を高める EQトレーニングサービス の提供を開始しました。

このトレーニングは、オンラインで受けることができるので日本全国どこからでもご利用いただけます。



EQトレーニングを導入しようとしたきっかけは、カウンセリングに来ている人の多くは自分の感情の取り扱いが苦手だという共通点を感じていたからです。

自分の感情への感度が低い、感情を目的に合わせて調整できない、相手の感情と自分の感情を重ね合わせることができない、感情を上手く表現できない、などといった課題を抱えている人が多いのです。

そのため、この課題に直接的にアプローチできる方法としてEQトレーニングを導入しました。





EQトレーニングの主な対象者は以下の通りです。

・自分の感情を言語化できない・整理が苦手

・対人関係のストレスを抱えている

・ハラスメント問題・依存行動の改善を目指したい

・職場でのコミュニケーション力を高めたい

・中高生（10歳以上）も含め、幅広い年代がオンラインで受講可能





EQ（Emotional Intelligence Quotient：心の知能指数）は、自己理解・ストレス対処・コミュニケーション・人間関係・意思決定に大きな影響を与える能力として注目されています。

本サービスではEQを4領域に分け、以下のオンラインでのトレーニングを通じて体系的に強化します。

・感情の識別

・感情の利用

・感情の理解

・感情の調整

EQトレーニングは、感情コントロールの向上、対人関係の改善、ストレス耐性の強化、仕事や学業でのパフォーマンス向上など、幅広い成果が期待できます。

個人の日常生活での課題解決、企業の人材育成などで活用していただきたいと思っております。

プログラムは オンライン（Zoom／Teams）・全8回・6ヶ月（88,000円税込） で、個人、教育機関、企業など幅広く提供することが可能となっています。

まずは無料体験からお試しください。



https://axia-co.com/eqt