アパマンショップ公式キャラクター「ハニちゃん」×冬のイルミネーション第25回フォトコンテストを12月9日より開催！

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、公式キャラクター「ハニちゃん」と過ごす冬のワンシーンをテーマにした 「第25回 フォトコンテスト」 を2025年12月9日（火）～12月15日（月）まで開催いたします。

今回は “ハニちゃんとイルミネーション” をテーマに、街なかの光景、日常のきらめき、思わず笑顔になる瞬間など、冬を彩る作品を全国から募集します。入賞者にはここでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意。ファン参加型で季節感を楽しめる人気企画として、今年もSNSを中心に広く展開してまいります。

第24回 ハニちゃんARフォトコン

企画内容

アパマンショップのキャラクター「ハニちゃん」とともに、冬のイルミネーションを楽しむ写真を募集するフォトコンテストです。スマートフォンで撮影した写真でも応募可能で、初心者から上級者まで幅広い方が参加できる内容となっています。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「ハニちゃんARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ハニちゃんとともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間： 2025年12月9日（火）10:00am ～ 2025年12月15日（月）9:30am

応募方法：

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「ハニちゃん」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）

2. ハニちゃんと、イルミネーション

3. ハッシュタグ【#ハニちゃんar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

審査基準：

テーマとの親和性（仲間、お友達・ハニちゃんの活かし方）

独創性・構図・色彩・ストーリー性

投稿内容の明るさ・安全性・楽しさの表現

賞品 ： 入賞作品3名様に「ハニちゃんからのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品

オリジナルマグカップ

べあ～君＆ハニちゃん オリジナルマグカップ！

オリジナルマグカップ”をプレゼント。べあ～君とハニちゃんの魅力がぎゅっと詰まった特別仕様の記念アイテムです。

※発送は12月21日以降を予定しております。

2名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円

ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表： 当選者には2025年12月10日（水）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。

入選作品掲載： 入選作品はべあ～君特設サイトにて2025年12月10日までに掲載予定です。

ハニちゃんと撮影しよう！！

※撮影の際は歩きスマホや道路上での撮影を避け、周囲の安全にご配慮ください。

※人物が写る場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。

※肖像権・著作権に配慮し、第三者やロゴ等の写り込みにご注意ください。

※ARのご利用には通信料が発生します。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

・賞味期限はパッケージをご確認ください。

※作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募をもって当社HP・SNS・販促物・プレスリリース

等での無償二次利用（編集・再掲・当社グループ会社への利用許可を含む）に同意いただいた

ものとみなします。

・本キャンペーンは【アパマンショップ】による企画です。X（旧Twitter）／Instagram／Face

bookは本企画の後援、承認、運営を行うものではありません。

・本企画はAPAMAN株式会社によるもので、各SNSの提供・協賛ではありません。

3D ARハニちゃん 「スマホひとつで、どこでハニちゃんと出会える！」

「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”ハニちゃんと、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARハニちゃん 二次元コード

ARハニちゃん、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。第第

３D ARハニちゃん URL :https://www.less-ar.com/spacear/9d0b528c-acd8-43e2-b910-5021c785ee9eブラウザでARハニちゃんを表示する

第24回フォトコンテスト入賞作品発表

第24回フォトコンテストでは、参加者それぞれがハニちゃんの持つ“温かさ”と“物語性”を独自の視点で引き出し、非常に完成度の高い作品が集まりました。1位作品は、ピンクの世界観にハニちゃんを溶け込ませ、色彩・構図の両面で卓越したバランスを実現。柔らかな光と質感の統一が、被写体の可愛らしさを一段と引き立てています。2位作品は、日常の温度感を巧みに切り取ったテーブルフォトで、素朴な冬時間を感じさせるストーリー性が印象的でした。3位作品は、菓子との組み合わせによる季節性の演出が秀逸で、視線誘導と色の配置にセンスが光ります。どの作品からも撮影者の“ハニちゃんへの愛”が伝わる、心温まる回となりました。

最優秀作品

柔らかなピンクのトーンで世界観を統一し、アフタヌーンティーの華やかさとハニちゃんの可愛らしさを自然に融合させた一枚。背景から前景までの奥行きが丁寧に構成されており、花のボリューム感が写真全体に豊かなリズムを生み出しています。色彩・構図ともに完成度の高い作品です。詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DR3U7M8Cclg/

入賞作品 2位

素朴であたたかな冬の日常を切り取ったテーブルフォト。シュトーレンの質感やカカオの色味が、静かでゆったりとした時間を感じさせます。ハニちゃんの存在がアクセントとして利き、落ち着いた光の演出と共に“冬の暮らしの物語”を上品に表現した一枚です。詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DRyoqfaE-pf/

入賞作品 3位

お菓子の丸みと色合いをリズミカルに配置し、ハニちゃんのポップな姿を楽しく引き立てた作品。手前のスイーツから奥のパッケージへと自然に視線が流れる構図も巧みで、季節感と可愛らしさが同居した明るい表現が魅力です。

『ハニちゃんとAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を漫画でわかりやすくご紹介

漫画

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-213-11dfbd2665d347fbb302a84d95aa09e6.pdf

今後の展開

APAMAN株式会社では、「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」を中心としたSNSコミュニケーションを展開しています。

ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超えて「暮らしを楽しむひととき」や「地域にある小さな魅力」を発見し、共有するきっかけとして定着。全国の皆さまと一緒に、季節の移ろいや日常にある温かさを発信していく取り組みです。

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/213_1_a8c00019da1d2a13eb68e96edf8d010c.jpg?v=202512091129 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/