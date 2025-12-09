物品管理・棚卸システム「fine asset(ファインアセット)」が「アスピック スターバッジ制度」でSILVERバッジを獲得

中央システム株式会社

中央システム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：本間 匡、以下中央システム）は、物品管理・棚卸システム「fine asset(ファインアセット)」が総務省と連携する一般社団法人日本クラウド産業協会（会長：河合 輝欣、以下ASPIC）の口コミ認定制度「アスピック スターバッジ制度」にてSILVERバッジを獲得したことをお知らせいたします。

アスピックへ投稿されたレビューにおいて、ファインアセットは★4.4（5点満点）と高いポイントを獲得しています。またレビューでは「低価格で非常に費用対効果が高い」「物品管理業務の工数が大きく削減できた」「社内備品や社用車の持ち出し管理が楽になった」といった、導入効果を実感するお声を多くいただいております。

今後もお客様のお声をサービス運営に反映し、継続的なバージョンアップを通じて、より良いサービスの提供に努めてまいります。

ファインアセットのレビュー一覧はこちらをご覧ください。

https://www.aspicjapan.org/asu/review?service_id=31890

「アスピック スターバッジ制度」とは

アスピック スターバッジは、SaaSやITサービスの評価・選定支援を行うアスピックが、ユーザーの口コミ評価をもとに、信頼性の高いサービスを可視化することを目的として授与する認証バッジです。

アスピックに投稿されたレビューの件数や総合評価スコアに基づき、一定の基準を満たしたサービスに対し、「SILVER」「GOLD」の2種類のバッジを付与します。

各バッジは、ユーザー満足度の高さや実績のある導入事例を反映するものであり、SaaS・ITサービス選定時のひとつの指標として活用されています。

スターバッジ制度について詳しくはこちらをご覧ください。

https://asu.aspicjapan.org/lp/starbadge-intro/

スターバッジ受賞サービスについてはこちらをご覧ください

https://www.aspicjapan.org/asu/starbadge25

クラウド物品管理・棚卸システム 「fine asset(ファインアセット)」

ファインアセットは什器・備品やIT機器等あらゆるモノを一元管理するクラウド型の物品管理・棚卸システムです。社内資産の台帳管理やスマートフォンを活用した現物管理（棚卸）など充実した機能をご用意しています。また、バーコード読み取りで貸出・返却を行い、カレンダーで貸出状況を把握する貸出管理機能にも対応しており、物品管理における「台帳管理」「棚卸」「貸出」の業務効率化を実現します。

「導入のしやすさ」と「シンプルな使いやすさ」を追求しており、CSVファイルをインポートしてExcel台帳からスムーズに運用を移行可能です。難しい操作もないため、従業員への教育コストもかかりません。初期費用やオプションによる機能追加はなく、すべての機能を「月額1万円」からご利用いただけます。

製品ホームページ https://www.fineasset.jp/

中央システム株式会社について

中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の変化に対応する技術力で幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げクラウド領域も含めた総合的なITソリューションをスピーディーかつタイムリーにご提供します。

https://www.chuosystem.co.jp