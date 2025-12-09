【離職防止・エンゲージメント向上に役立つ自己理解カードの決定版】“心の扉をひらく”ラシクカード(R)、Makuakeで12月12日より先行購入受付開始

株式会社ラシク

自己理解をもっと直感的で、もっと楽しく。価値観や強みを可視化する「ラシクカード(R)」が、応援購入サービス Makuake にてクラウドファンディングを開始します。特許出願中の独自構造に加え、20代アーティストによる唯一無二のデザインを採用。“心の扉をひらくアートのちから”を体感できる新しい自己理解ツールとしてリリースします。

■【ラシクカード(R)について】

心の扉を開くアートのちから｜ラシクカード(R)

ラシクカード(R)は、自分の価値観や強みをカードで選びながら整理し、対話を通じて深めていくためのツールです。価値観カードにはビッグファイブ理論（※1）、強みカードには24ストレングス（※2）を用いており、これらの設計は現在特許出願中です。価値観から「なぜ」を理解し、強みから「どう」を知ることで、対話から行動までを一貫して支援できる点が特徴です。複雑になりがちな自己理解のステップを、カードという直感的な体験に置き換えることで、初めての方でもスムーズに内省を進められるよう設計されています。

（※1）人間の性格を「開放性」「誠実性」「外向性」「協調性」「神経症的傾向」という5つの基本的な因子で説明する心理学の理論です。

（※2）「24ストレングス」とは、ポジティブ心理学に基づいて開発された、人間の24種類の性格的な強み（キャラクター・ストレングス）です。

今回のクラウドファンディングでは、価値観カード・強みカードの単体に加え、セット購入や体験会との組み合わせなど多様なリターンを準備しました。東京・京都で開催する体験会では、実際にカードに触れながらワークを体験し、専門家から活用方法を学べる内容を予定しています。

セットケース（外観）セットケース（内観）

■アートが生み出す“内省のスイッチ”

強みカードケース価値観カードケース

ラシクカードの大きな特徴は、20代アーティストによるオリジナルデザインです。従来の自己理解ツールにはない抽象性と色彩の表現を取り入れ、「カードを眺めるだけで感性が刺激され、内面へのアクセスが深まる」効果を持たせています。

ビジュアル要素が心理的安全性を高め、対話を自然に引き出すため、キャリア面談・コーチング・研修など、緊張しやすい場面でも参加者の発話を後押しします。

また、「仕事を“義務”から“楽し務（たのしむ）”へ」というコンセプトを軸に、カードを介した気づきが日々の働き方や意識の変化につながるよう設計。アートのちからが心の扉をひ開き、言葉を引き出す媒介の役割を果たします。

今回のプロジェクトは、自己理解の習慣化を支援するとともに、研修・教育・キャリア支援の現場においても活用できる新しいツールとして提供することを目指しています。他社でもカード型自己理解ツールがクラウドファンディングを通じて支持を集めた事例があり、対話型・アート型の学習ツールへのニーズが高まっていることが背景にあります。

ラシクカードは、選んだカードの関係性から価値観の優先度や強みの組み合わせが浮かび上がるなど、単なるカードでは得られない深い洞察が得られる点も魅力です。プロジェクトでは、多くのユーザーの声を反映しながら、今後の制作・展開を進めていきます。

■【クラウドファンディング概要】

・目標金額：200,000円

・募集期間：2025年12月12日～2026年2月28日まで

・資金使途：１．カード製造費・印刷費・発送費に使用します

（高耐久カード・箱・説明書の製造／梱包・発送費）

２．一般販売に向けた安定的な製造体制の整備に使います

支援金を元に、初期ロット後も安定した価格で継続的に提供できるよう体制を

整えます。

３．プロジェクト成功後は増産し、より多くの現場に届けます

企業研修・教育現場・キャリア支援など、多くの方に届くよう増産いたします。

・支援ページURL：https://www.makuake.com/project/lacique-card/

■会社概要

会社名：株式会社ラシク

所在地：京都府京都市中京区天神山町 280番地

代表者：代表取締役 黒野 正和

URL：https://www.lacique.com

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社ラシク

担当者：黒野 正和（くろの まさかず）

Email: info@lacique.com