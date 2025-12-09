第36回 日本道路会議で「奨励賞」を受賞！

株式会社 太陽

第36回日本道路会議において、弊社融雪設備の「TAIYO SHEET_RH」が、革新的な材料を活用した冬期道路安全対策の研究として「奨励賞」を受賞いたしました。

TAIYO SHEET_RHの融雪効果（柏崎市）

日本道路会議は、社団法人日本道路協会の主催により開催され、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見交換が行われるわが国最大の道路会議です。

本賞は、独自性や将来性に優れ、創意工夫が認められる論文や事例報告に授与されるものです。

受賞した「TAIYO SHEET_RH」は、和紙とカーボン素材を組み合わせた新素材に、電気を通すことで発熱させる融雪設備です。

施工時に採用される「縦入れ工法」は、国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）にも登録されており、大幅な工期短縮とコスト削減を実現する革新的な技術です。

すでに日本各地の高速道路や国道に導入が進んでおり、施工時には「縦入れ工法」によって通行規制時間を大幅に短縮。導入後は雪によるスタックや凍結による交通渋滞・通行止めのリスク軽減に貢献しております。

弊社では、今後もさらなるインフラ整備への寄与を目指し、技術革新を通じて安全で快適な社会の実現に取り組んでまいります。

株式会社太陽

埼玉県さいたま市南区辻2-3-5

TAIYOSHEET(融雪設備)事業

(製造・販売・施工)

TEL 048-863-8948

(メール) info_sheet@renewal-taiyo.co.jp

http://www.renewal-taiyo.co.jp(https://www.renewal-taiyo.co.jp/)

本リリースに関するお問い合わせ先

担当：高松 TEL：080-4089-7232

(メール) takamatsu.s@renewal-taiyo.co.jp

■TAIYO SHEET紹介動画はこちら(https://youtu.be/s5qW3OkpupY)

■TAIYO SHEET融雪動画はこちら(https://youtu.be/TAryw22hxR8)