ファミマ大賞2025！今年の顔を大発表！今年はAIが審査！？ AIが“未来の話題性”を予測！ 話題と実力を兼ね備えた「ファミチキ」初の定番フレーバー商品が頂点に

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードである「『あなた』のうれしい」の一環として、2025年に新規・リニューアル発売した商品やリピート率の高かった商品を対象に、AIを活用した審査による「ファミマ大賞2025」が決定いたしました。見事選ばれた大賞と入賞商品をご紹介いたします。

■ファミマ大賞2025とは

ファミリーマートが、その年に発売・リニューアルした商品やサービスの中で、一番おすすめしたい商品を選定したものを「ファミマ大賞」としてご紹介いたします。2023年に初めて開催し、ファミリーマートで働く店舗スタッフ・社員のアンケート調査より、「こんがりビストロまん」が大賞に選ばれました。2024年は、新規性・話題性・売上をもとに、ファミリーマート社員が選んだ一番おすすめしたい商品を東西番付になぞらえて「横綱、大関、関脇、小結、前頭」に分けて発表し、横綱には「白生コッペパン」と「コンビニエンスウェアシリーズ」が選ばれ、現在でもファミリーマートの定番商品となっております。

ファミリーマートでは、近年のデジタル化の進展にともない、店舗運営の最適化や業務効率化のため、AI技術を積極的に活用しております。

今年の「ファミマ大賞2025」は、「世の中のトレンド」を客観的に捉えるために、AIを活用した「SNSの話題性創出力」予測の評価を審査基準の1つとして導入しました。今回は、2025年に新規・リニューアル発売した商品やリピート率の高かった商品を中心に、各商品の売上・リピート率・1日の最高販売数を評価の基準としました。AIには、過去のSNS投稿データに依存せず、評価の基準をもとに、その商品がSNS上で「今後どれだけ大きな影響を持ち、話題を創出できるか」を予測し、評価してもらいました。この評価の基準と、AIによる「SNSの話題性創出力」予測の評価結果から、「AIに聞いた今年の顔」としてランキングを決定しました。ノミネートした商品開発担当者のこだわりコメントとともにお楽しみください。

■最も話題を呼ぶと予測された今年の大賞はファミチキ初の定番フレーバー「ファミチキレッド」！

今年の「ファミマ大賞2025」は、2025年6月にファミリーマートの看板商品である「ファミチキ」の新フレーバーとして登場し、発売から1週間で300万食を突破した「ファミチキレッド」が大賞を受賞しました。発売当初、SNSでは「一生売ってほしい」「レギュラー化して！」など定番化を期待する声が多く寄せられ、発売から約6か月で新定番となったフレーバー商品として、早くも累計3,000万食販売と大変ご好評をいただいており、堂々の大賞受賞となりました。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2512_fm-grandprize.html

【商品詳細】

<第1位＞売れすぎてファミチキ初の新定番に！

【商品名】ファミチキ レッド

【価格】230円（税込248円）

【発売地域】 全国

【内容】ファミチキのジューシーな肉汁に複数のチリペッパーを掛け合わせて王道の辛さを実現しました。ファミチキの旨みをふんだんに感じ、後からジワジワと奥深い辛さを感じる仕立てです。

【商品担当者コメント】

今年6月にファミチキ味種として初めての定番商品として誕生した「ファミチキ レッド」。ファミチキのガツンとしたおいしさに、じわじわくる辛さがクセになるフライドチキンです。

一度食べたらまた食べたくなる新定番の「ファミチキ レッド」をぜひ賞味ください。

<第2位＞多くのお客さまからリピートいただき支持を集めた！

【商品名】大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ

【価格】297円（税込320円）

【発売地域】全国

【内容】ご飯も具材もたっぷりの商品です。昆布とツナマヨネーズの2種類の具材が楽しめます。

【商品担当者コメント】

定番手巻おむすびの1.5倍（※）の重量の「大きなおむすび」です。真昆布佃煮の、甘辛く旨味のつまったタレが、全体に行きわたり、ツナマヨネーズとの相性も抜群の商品です。何度でも食べたくなる王道の味わいを、ぜひご賞味ください。

※定番手巻おむすび5品の規格重量との比較です。

<第3位＞リピート購入多数！エチオピア産 最高等級豆使用！

【商品名】モカブレンド

【価格】S 158円（税込170円）

M 232円（税込250円）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】世界No.1バリスタである粕谷哲氏との共同開発のもと、豆の選定、焙煎、抽出にこだわり抜いたスペシャルティコーヒーです。最高等級豆を100%使用、エチオピア イルガチェフェ産の希少なモカ豆を配合し、豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎”を採用。豊かなコクに華やかな香りを感じる、こだわりの一杯です。

【商品担当者コメント】

「コーヒー発祥の地」として知られるエチオピアの希少なモカ豆を使用したこだわりの商品です。

最大の魅力はなんといってもモカの「華やかな香り」

生産地でコーヒーの果実ごと天日干したナチュラル製法で果実の華やかさを最大限に引き出しました。

こだわりが詰まったこの一杯で、特別なコーヒータイムをお楽しみください。

<第4位＞累計7,000万食突破！！

【商品名】極旨 黒豚まん

【価格】223円（税込240円）

【発売地域】全国

【内容】国産黒豚を100％使用した、粗挽きミンチのゴロッとした肉の食感と玉ねぎの甘みが特長の黒豚まんです。もっちりした生地と旨み溢れる具材の組み合わせをお楽しみいただけます。

【商品担当者コメント】

発売から7年目、累計食数7,000万食を突破した、ファミリーマート中華まんの代表商品です。国産黒豚＆玉ねぎ100%という素材へのこだわりはもちろん、ごろっとした肉食感、ずっしりボリューミーな重量感で、食べ応え・満足度の高い一品です。この機会にぜひご賞味ください。

<第5位＞お客さまから熱望され再販し、見事入選！

【商品名】Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】スリランカ産茶葉を100%使用し、シャルドネの華やかな香りをまとわせた無糖フレーバーティーです。紅茶の爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てます。

【商品担当者コメント】

Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した商品で、多くのお客さまから再販要望をいただき、入選できました事大変嬉しく思います。忙しい毎日の中でも“ひと息の癒しや小さな幸せ”を感じていただきたいという想いから開発しました。

華やかなシャルドネの香りと紅茶の豊かな味わい、そしてすっきりとした後味のバランスに徹底的にこだわり、気分転換にも食事のお供にも寄り添える紅茶に仕上げています。

<第6位＞売上好調！リピート購入多数で支持を集めた！

【商品名】たんぱく質18.1gグリルチキン 梅しそ

【価格】221円（税込238円）

【発売地域】全国

【内容】鶏むね肉を1枚、1枚網で焼き上げました。梅酢で味付けし、しそフレークをふりかけた梅しそ味のグリルチキンです。

【商品担当者コメント】

手軽にたんぱく質が摂取できるワンハンドシリーズの中で、一番人気の「グリルチキン」の新しい味付けとして、さっぱりとした味わいに仕上げた商品です。鶏むね肉に、梅しその酸味と塩味を合わせた、クセになる味わいでリピート購入が多い商品です。ぜひお楽しみください。

<第7位＞上期累計200万食※突破！

【商品名】濃厚ショコラロール

【価 格】297円（税込320円）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内 容】しっとりとしたチョコ生地で、濃厚な味わいのチョコクリームとチョコソースを巻いたロールケーキです。また、外側もチョココーティングしており、食感の変化も楽しめます。

【商品担当者コメント】

濃厚なチョコ感とずっしりとした重量感が特長の商品となっております。従来のチョココーティング・チョコ生地・チョコクリームの三つのチョコの組み合わせに、さらにチョコソースを追加することで、チョコ感をパワーアップさせておりますので、贅沢なチョコづくしをお楽しみください。

※2025年3月1日～8月31日までの期間中

<第8位＞愛され続けて15年以上！年間1,000万食※販売！

【商品名】30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー

【価格】417円（税込450円）

【発売地域】全国（宮崎県・鹿児島県を除く）

【内容】野菜の旨みが感じられる、定番のこだわりカレーです。30種類以上のスパイスで味わい深いスパイシーな味付けに仕立てました。

【商品担当者コメント】

15年以上前からご愛顧いただいており、基本的なレシピは当時のまま受け継がれている商品です。30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨味、まろやかさにこだわった仕立てです。ファミチキやコロッケなど揚げ物をトッピングし、その日の気分に合わせてカスタマイズすることで自分だけのオリジナルカレーにすることもできます！

※2024年9月～2025年9月実績

<第9位＞有名店監修！おいしさを表現しSNSで話題に！

【商品名】ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン

【価格】647円（税込698円）

【発売地域】全国

【内容】二郎インスパイア系として知られる大阪府を中心に展開するラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修のラーメンです。食べごたえのある太めのちぢれ麺に、豚骨ベースの濃厚なスープをあわせました。キャベツ、ボイルもやし、チャーシュー、刻みニンニクをトッピングしました。

【商品担当者コメント】

ファミリーマートのレンジ麺を代表する定番人気商品です。

ニンニクをきかせた醤油ベースの濃厚スープと、しっかりボリューム感のあるワシワシ麺の相性は抜群！

二郎系ファンの方も、まだ食べたことがない方も、ぜひこのやみつきになるおいしさと嬉しい満腹感を実感してください。

<第10位＞生乳75％使用 こだわりの味わいがSNSで話題！！

【商品名】ミルクの束縛 ミルクコーヒー

【価格】230円（税込248円）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）※北海道は期間・数量限定

【内容】生乳75％使用のミルクコーヒーです。

生乳と珈琲、砂糖のみのシンプルな仕立てと売場で目を引くインパクトのあるパッケージが特長です。

【商品担当者コメント】

もともとは23年に千葉県限定商品として発売した商品でしたが、ファミマ大賞10位にランクインすることができて、担当者として感無量です。インパクトのあるパッケージとわかりやすくシンプルな中身が長く愛される要因だと思います。

＜ファミマ大賞2025 番外編 やさしい商品・サービス部門＞

■障がいのある社員が選ぶ「やさしい商品・サービス部門」を発表

ファミリーマートでは、障がい者雇用の推進に取り組んでおります。また、ファミリーマート店舗においても障がいのある方だけではなく、お子さまも高齢の方々も、誰にとっても、もっと便利で利用しやすい店舗環境の整備や商品・サービスの提供に取り組んでおります。

このたび、ファミリーマートで提供している商品・サービスなどの取り組みの中から、ファミリーマートで働く障害のある社員でアンケートに回答した合計41人が選んだ「やさしい商品・サービス部門」について発表いたします。

これからもファミリーマートでは、関わるすべてのステークホルダーの皆さまと「コンビに」なり、持続可能な社会の実現に向けたファミリーマートらしいサステナビリティの取り組みを推進していきます。

【取り組み】ファミマ・ザ・クレープの容器

【ファミリーマート社員のコメント】

ファミマ・ザ・クレープシリーズはトレイが真ん中で折れるので、

途中で崩れることがなく食べやすいです。

【取り組み】コンビニエンスウェア ワンタッチ開閉傘

【ファミリーマート社員のコメント】

上肢に障がいがあり両手で傘を開閉するのが大変でしたが、この傘はワンタッチでできるので便利です。

【調査概要】

・調査期間：2025年7月7日（月）～7月31日（木）

・調査対象：ファミリーマート社員・店舗スタッフ

・有効回答数：41名

・調査方法：Googleフォームを活用した自社アンケート調査

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上