WalkMe、東京システムハウス株式会社と業務提携

WalkMe株式会社

デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）のリーディングカンパニーであるWalkMe株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：野田 亮、以下「WalkMe」）は、ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「東京システムハウス」）と、業務提携を締結しましたので、お知らせいたします。

本提携により、両社はシステム導入後の「定着フェーズ」に焦点を当てた新たなDX支援サービスを共同で推進してまいります。東京システムハウスが長年培ってきた業務システム構築・運用支援の知見と、WalkMeのグローバルで実証されたデジタルアダプション技術を組み合わせることで、企業の変革定着を強力に後押しします。

東京システムハウスは、製造・流通・公共など幅広い業種で基幹システムの企画・開発・運用支援を手がけており、企業の業務プロセスに関する深い知見を有しています。こうしたシステム導入・運用支援の実績は、WalkMeが支援する「定着フェーズ」におけるDX推進と方向性を同じくしており、両社の連携を通じて企業のデジタルトランフォーメーションをより効果的に支援できると考えています。

すでに国内大手製造業を中心に、WalkMeを活用したユーザーガイドやオンボーディング施策を共同で提供しており、システム利用率の向上や教育コスト削減、運用改善サイクル（PDCA）の内製化などの成果を上げています。

WalkMeは東京システムハウスと連携し、次の取り組みを共同で推進してまいります。

- 認定資格者の育成およびスキル強化支援- WalkMe導入およびコンテンツ開発の共同推進- 他SaaS・ERP（SAP、Salesforce、ServiceNow等）との連携強化- クライアント企業のDX成果最大化に向けた共同ソリューション展開

本提携を通じてWalkMeは、日本市場におけるパートナー体制をさらに強化し、企業のDXを「導入」から「定着」へとつなげる支援を一層拡充してまいります。

東京システムハウスについて

お客様のビジネス戦略まで踏み込んだシステムの企画、開発、運用保守、マイグレーションサービス、パッケージソフトの企画、開発などを手がける独立系 IT 企業です。1976 年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウをもとに、AI や IoT を活用した開発やデータ利活用分野にも積極的に挑戦しています。ロボティクス、クラウド、オープンソース等、より高度で最新の技術・ハードウェアを利用した当社独自の製品・サービスの提案と

サポートでお客様の発展に貢献してまいります。

代表取締役:林 知之

本社住所:東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田 JP ビルディング 6 階

設立:1976 年

https://www.tsh-world.co.jp/

WalkMe 会社概要

SAPの一員であるWalkMeは、世界をリードするデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）を開発した先駆者であり、企業があらゆるアプリケーションやシステムにおける技術的変化を乗り越える手助けをしています。10年以上の経験を活かし、WalkMeのプラットフォームは生成AIを統合し、積極的でアクセス可能かつ実行可能なインサイトを提供します。私たちのコンテキストに基づくソリューションは、ユーザーがどんなワークフローでもスムーズに進めるようガイドし、デジタルフリクションを特定・解決して、すべての部門における重要な業務プロセスの円滑な実行を確実にします。旭化成、荏原製作所、富士通、アメリカ国防総省などのグローバルリーダーから信頼されるWalkMeは、企業がソフトウェア投資のROIを最大化し、人中心のデジタルトランスフォーメーションを推進する力を与えます。



お客様事例はこちら。https://www.walkme.com/jp/customer-stories/

詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

https://www.walkme.com/jp/

https://www.facebook.com/walkme.japan

https://www.linkedin.com/company/walkme-japan/

https://twitter.com/WalkMeJapan

公式チャネル：https://www.youtube.com/@WalkmeSF

日本語再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMcF2BRKbfSRvp9qkBvXPW6dr0L-9OYEU&si=AUyyKT65iiBFLJ9q(https://youtube.com/playlist?list=PLMcF2BRKbfSRvp9qkBvXPW6dr0L-9OYEU&si=AUyyKT65iiBFLJ9q)



