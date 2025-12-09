大盛況！「オーガニックフェスタかごしま2025」に今年も参加

株式会社健康家族

「本多荘輔の情熱にんにく畑」で20年以上にわたり有機栽培に取り組む株式会社健康家族（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：藤 朋子）。「伝統にんにく卵黄」でおなじみの同社は2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間、鹿児島市で開催された「オーガニックフェスタかごしま2025」に出店しました。健康家族ブースでは、毎年多くの方が楽しみにしている名物企画「にんにくのつかみ取り」や、葉付きにんじんが大人気。自社農場で収穫した有機野菜や加工食品を通じて、健康家族の取り組みを広く伝える場となりました。

▲健康家族のブース

■「オーガニックフェスタかごしま2025」とは

「自然と暮らす！地球と遊ぶ！」をテーマに、持続可能な社会の実現を目指して2008年にスタートした「オーガニックフェスタかごしま」。毎年1万人規模の来場者が訪れる人気のイベントです。18回目を迎えた今年は日本最大級となる約160店舗のオーガニック関連ショップが出店し、来場者数も約1万4,000人を記録しました。会場には、有機野菜や加工食品を中心とした商品が並ぶ『マーケット』、有機素材を使った料理を味わえる『キッチン』 、竹アスレチックや巨大竹ブランコなどが楽しめる『遊び村』、そして朝ヨガや音楽・ダンスなど多彩なパフォーマンスで盛り上がる『ステージ』の4エリアが設けられました。さらに、エコ素材を使い、遊びながら学べるワークショップも開催。子どもから大人まで幅広い世代が「オーガニックの魅力と楽しさ」を体感できるイベントとなりました。

▲健康家族オリジナルブランドの有機「にんにく王」▲たくさんのオーガニック商品が並ぶ健康家族のブース

■ 健康家族のブースで広がる笑顔の輪

有機栽培に長年取り組んできた健康家族。同社では「有機野菜のおいしさと安心をもっと多くの方に届けたい」という想いから、4年前より本イベントに出店しています。今年のブースでは、オリジナルブランド有機「にんにく王」をはじめ、葉付きにんじん、さつま芋、希少な有機黒にんにくや梅にんにく、そしてベストセラー商品「伝統にんにく卵黄」まで、新鮮な有機野菜と加工品を幅広く販売しました。来場者からは、「スーパーでは見かけない新鮮な野菜が買えて嬉しい」「有機なのに価格も手頃でありがたい」といった声が多く寄せられ、リピーター客の姿も多く見られました。毎年恒例の名物企画「にんにくのつかみ取り」は、今年も大盛況。「去年より多くつかみたい！」と挑戦するファンも多く、いまや健康家族ブースの定番コンテンツのひとつとなりました。さらに、毎年出品している葉付きにんじんも「甘みが強い」「香りが濃い」と年々認知が広がっています。その場で思わず丸かじりする子どもの姿も見られるほど。安心・安全な有機野菜の魅力を、五感で楽しんでいただく2日間となり、ブース内は笑顔で溢れました。

▲名物企画にんにくのつかみ取りに挑戦する来場者▲にんにくの被り物で、にっこり▲葉付きにんじんを丸かじりする子どもの姿も▲健康家族のブースは終日賑わいを見せた

■50年先、100年先まで続く健康家族の有機農業

健康家族では、2003年から有機農業に挑戦し、持続可能な農業の実現を目指してきました。有機にんにく栽培は特に病気に弱いという課題がありましたが、試行錯誤を繰り返し、独自のノウハウを確立。現在では「本多荘輔の情熱にんにく畑」で栽培された有機「にんにく王」を全国に届けています。この活動を通じて、健康家族は「家族の健康を守る」という使命を実現し続けるとともに、安心・安全な有機素材の普及に貢献しています。これからも50年先、100年先を見据え、日本全国に元気を届けてまいります。

▲健康家族の創業者・本多荘輔

■健康家族

【フリーダイヤル】0120-315-315

【ホームページ】https://www.kenkoukazoku.co.jp