ハックルベリーの「CoreLink for TikTok Shop」、「下町バームクーヘン」のTikTok Shop出店において採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」が、株式会社乳糖製菓が運営する「下町バームクーヘン」のTikTok Shop出店に際して採用されましたことをお知らせいたします。

■「CoreLink for TikTok Shop」について

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。

〈特徴〉

- ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能- 自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）- TikTok Shopとの連携アプリ- Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定- 基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

〈連携内容〉

「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータをリアルタイムに連携します。

- 商品データ- 在庫データ- 受注データ- キャンセルデータ

■ 導入コメント

運営会社 株式会社乳糖製菓 下町バームクーヘン

代理店 GastroduceJapan株式会社

・TikTok アカウント @shitamachibaum

・URL https://www.tiktok.com/@shitamachibaum

当店では、TikTok Shopへの本格参入にあたり、運用効率の最大化とクリエイター施策の高速展開 を重視しておりました。その中で CoreLink for TikTok Shop は、Shopify と TikTok Shop をシームレスに接続できる点が非常に魅力的で、複数候補の中でも圧倒的に優れておりました。

特に評価しているポイントは以下の通りです。

■ "商品出品の操作性の良さ" が圧倒的

商品登録のUIがとても使いやすく、食品特有のSKU数の多さやセット商品の組成 も直感的に設定可能です。通常、TikTok Shopでの出品は細かな作業が多いですが、CoreLinkを通すことで 操作ストレスがほぼゼロ になりました。当店のように "高速で商品展開するスタイル" には非常に相性が良いと感じております。

■ "受注連携" が極めて優秀

Shopify側への注文反映が驚くほど速く、在庫同期も安定しており、受注ミス・二重処理リスクが大幅に軽減 されました。食品の冷凍物流を扱う当店にとって、スピードと正確性 は売上・顧客満足に直結するため、CoreLinkの安定性は非常に助かっています。

■ Shopify × TikTok Shop の"最適解"を感じている

TikTok Shopの急成長に対し、Shopifyで培った当店の運用資産をそのまま活かせる点も大きな魅力です。商品管理・在庫管理・注文処理など、EC運営の基幹を保ちながら、TikTok上の圧倒的な流通量にアクセスできる ことは大きな武器になっています。

■ 下町バームクーヘンについて

昭和30年代後半から続く、下町の小さなバームクーヘン専門店。

厳選素材を丁寧に重ねて焼き上げる、しっとりふわふわの味わいが自慢です。

昔ながらの製法を守りながら、日常のおやつにも贈り物にも喜ばれるやさしい美味しさをお届けします。

ジャンボからミニまで豊富なラインナップをご用意し、いつもの時間をちょっと特別に。

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

