北海道のシングルモルト「厚岸ウイスキー 立秋」との贅沢な融合YOIYOのクラフト酒チョコレートが新たな進化！ウイスキーの個性を極限まで高めた「YOIYO酒ガナッシュ＜厚岸蒸溜所＞ウイスキー立秋」

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、“日本に酔うチョコレート”をコンセプトとする「YOIYO」シリーズより、堅展実業株式会社（東京都千代田区、代表取締役：樋田恵一）が運営する北海道・厚岸蒸溜所との継続的なコラボレーションから生まれた新機軸の製品「YOIYO酒ガナッシュ＜厚岸蒸溜所＞ウイスキー立秋」を、2025年12月9日（火）10時より、ロッテグループ公式オンラインモール等にて販売開始いたします。

これまでも、様々なクラフト酒とチョコレートの奥深いマリアージュを追求してきた「YOIYO」が、今回はウイスキーの個性を最大限に引き出す「酒ガナッシュ」というチョコレートで、年末の特別な時間を彩ります。

この酒ガナッシュシリーズは、昨年10月に販売し即完売となるなど好評を博した「YOIYO酒ガナッシュ<黒龍酒造>貴醸酒」の成功を引き継ぐものです。前作で日本酒の繊細な風味を表現した技術を応用し、今回は世界からも注目されるジャパニーズウイスキーの個性を最大限に引き出した、年末の贈答・ご褒美需要に応えるプレミアムな逸品です。

【商品特長】 「厚岸ウイスキーの魅力」と「シリーズの進化」

１．北海道のシングルモルト「厚岸ウイスキー 立秋」との贅沢な融合

本商品に使用されているのは、国内外のウイスキー愛好家から熱い視線を集める北海道・厚岸蒸溜所の「厚岸シングルモルトジャパニーズウイスキー立秋」です。フルーティーな香りと、重厚で奥深いスモーキーさ（ピート感）が特長の「立秋」を、ロッテの技術でチョコレートに練り込みました。

２．好評シリーズの進化。ウイスキーの個性を極限まで高める「酒ガナッシュ」

ジャパニーズウイスキーで、ショコラテリーヌやリキッドインタイプを展開してきた「YOIYO」シリーズが、今回はなめらかな口どけが特長の「酒ガナッシュ」という形態でウイスキーの個性を表現します。これは、繊細な和酒での成功を経てたどり着いた、ジャパニーズウイスキーの芳醇な余韻を極限まで引き出すための新機軸です。

３．お酒の香りを最大限に引き出す、ロッテ独自の高アルコール配合技術

酒ガナッシュは、生チョコレートのようななめらかな口どけが特長です。一般的な生チョコレートが生クリームでみずみずしさを出すのに対し、本商品ではあえて生クリームを使用せず、ウイスキーの配合量をできる限り高めています。この革新的な配合により、アルコール分は3.6％となっています。芳醇なウイスキーの香りが口いっぱいに広がり、その余韻に深く酔いしれる、大人のための特別な一粒です。

４．年末贈答に最適。品質を追求した「冷凍配送」

本商品は、酒ガナッシュの繊細な風味と口どけの良さを最高の状態で維持するため、冷凍配送・冷凍保管でのお届けとなります。品質と高級感を両立させ、クリスマスや年末年始の特別なシーンにおける贈答品として最適な製品です。

商品概要

北海道厚岸郡厚岸町にある厚岸蒸溜所[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2558_1_2a037f978fee3d48a546c7659a21c52d.jpg?v=202512091129 ]

※本製品は洋酒を使用しています。お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。アルコール分3.6％

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/