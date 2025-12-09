高専生特化のキャリア事業を展開するプロッセルが、新サービス「EnCycle Agent」をリリース

株式会社プロッセルホールディングス

高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開する株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）は、新サービス「EnCycle Agent」をリリースしたことをお知らせいたします。EnCycle Agentは、高専卒業生に特化した転職エージェントです。EnCycle Agentを通じて、希望する企業への入社が決定した場合、通常は当社の利益となる紹介手数料の一部（求職者の理論年収の5%相当額）を出身高専・コミュニティへ寄付します。今後もビジョン「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」を目指し、サービスを展開してまいります。

■サービス開発の背景：「高専の技術と縁を、未来へつなぐ」

サービスページ :https://encycle-agent.prossell.jp/

中学校卒業後、5年間の一貫教育で高度な専門技術を学ぶ高専は、社会で求められる高度な技術力と実践力を兼ね備えた人材を輩出してきました。しかし、その特殊で濃密な環境で培われた強みは、一般的な転職エージェントでは十分に評価されにくい側面があります。

EnCycle Agentは、高専出身のアドバイザーにより求職者が持つ技術力を正当に評価し、彼らのキャリアアップを支援すると同時に、未来の高専生へと還元する「En（縁）+ Cycle（循環）」のサイクルを確立するために開発しました。

■EnCycle Agentの特徴

1. 業界初の「恩送り」システム：理論年収の5%相当を高専に還元

求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の5%相当額を当社が負担し、出身高専もしくは高専コミュニティへ寄付します。

寄付金は当社の紹介手数料から拠出されるため、求職者の年収や手取り額に影響はありません。

寄付金の活用例： ロボコン・プロコンの材料費・遠征費補助、研究設備のアップデート、学生奨学金、部活動・寮生活の環境改善などに活用されます。

2. 高専出身アドバイザーによる専門サポート

担当アドバイザーは、高専卒業生や高専の技術・教育背景を深く理解したメンバーが中心です。一般的な転職エージェントでは伝わりにくい、高専で培った技術力を正当に評価し、企業の求めるニーズに合わせて言語化することで、求職者の強みを最大限に引き出します。





3. 高専ネットワークを活かした厳選求人

一般財団法人高専人会を通じた全国の高専OBOGとの強固なネットワークと、高専人材の採用支援実績を多数保有しています。そのため、厳選された優良企業の非公開求人の紹介が可能です。

■株式会社プロッセル

無料のキャリア相談はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgAnq617VNTO8E21kU7-dT1GcB9wWCG2G-UyJbmx9MvgnIpg/viewform?pli=1

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開しています。高専生に対しては、ビジネスコンテストやインターンの機会を創出することで学びと実践の機会を提供しています。高専に対しては、高専出身の起業家講演のアレンジやeラーニングアプリの提供を通し、学校の授業だけでは補うことができない起業家教育をサポートしています。高専生を採用したい民間企業に対しては、コミュニティやスカウトサービス、インターンを通し高専生と接点が取れる機会を創出することで採用支援をしています。

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/





■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp



