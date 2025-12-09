【AI エージェント成功の鍵はデータ基盤にあり】 解説ガイド、「AI エージェント成功の分岐点｜データプラットフォーム選び」を無料公開

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積 礼敏、以下「クラウドエース」）は、解説ガイド「AI エージェント成功の分岐点｜データプラットフォーム選び」を無料公開しました。本ガイドは、生成 AI の普及により多くの企業が AI エージェント活用に乗り出す中、成果創出の鍵を握るデータ基盤の選択について実践的な視点で解説しています。



解説ガイド、「AI エージェント成功の分岐点｜データプラットフォーム選び」をダウンロードする：

https://cloud-ace.jp/doc_download/turning-point-for-aiagent-success/

解説ガイド、「AI エージェント成功の分岐点｜データプラットフォーム選び」概要

生成 AIの登場により、今や多くの企業が AI エージェントの活用に乗り出しています。当社が実施した調査によれば、86.4% の企業が「今後 3 年以内に AI エージェントの活用範囲を広げたい」と回答する一方、「既存システムとの統合・連携が複雑」（51.4%）、「複数のエージェントを効率的に連携させられない」（42.3%）など、導入後の課題に直面する企業が大半です。本ガイドでは、AI エージェントを本当に機能させるために不可欠なデータ基盤整備と、最適なプラットフォーム選択の考え方を提示します。

＜この資料でわかること＞

AI エージェント活用における主要課題と解決の方向性

データ基盤が整わないと AI が機能しない理由

オンプレミス・AWS・Azure・Google Cloud の特徴比較

Google Cloud が AI エージェント活用に適する技術的理由

＜こんな方におすすめ＞

AI エージェント導入を検討中の情報システム部門・DX 推進部門の方

データ基盤の選択に課題を感じている技術責任者の方

Google Cloud 活用を検討されている企業のご担当者様

AI プロジェクトの成果創出に悩む経営層・企画部門の方

解説ガイド目次

Chapter-1 AI エージェント活用における課題

Chapter-2 データ基盤が整わないと AI エージェントは機能しない

Chapter-3 基盤選びの選択肢とそれぞれの特徴（オンプレ／AWS／Azure／Google Cloud）

Chapter-4 AI エージェントの活用に Google Cloud が適する理由

Chapter-5 Google Cloud を使いこなすための壁

Chapter-6 Google Cloud のプレミアパートナー「クラウドエース」

クラウドエースの Gemini Enterprise 導入・活用支援

本ガイドで提唱する「データ基盤」と「AI」のシームレスな統合を実現するため、Google Cloud の企業向け生成 AIサービス「Gemini Enterprise」を活用した AI エージェント構築を包括的に支援します。 企業が直面する「既存システムとの複雑な連携」や「セキュリティ」の課題に対し、クラウドエースは Google Cloud プレミアパートナーとしての高度な知見を提供。ユースケースの策定から、Gemini を搭載した高精度なエージェント開発、さらには組織への定着・内製化トレーニングまでをワンストップで提供し、ビジネス成果に直結する AI エージェントの社会実装を加速させます。

詳しくはこちら：https://cloud-ace.jp/service/gemini-enterprise/

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミアパートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

お問い合わせ先

クラウドエース株式会社 広報担当

E-mail：pr@cloud-ace.jp

※Google Cloud、Google Maps Platform および Gemini Enterprise はGoogle LLC の商標です。

※AWS は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※Microsoft Azure は Microsoft Corporation の商標です。

※IDEATECH、リサピーは株式会社IDEATECH の登録商標です。