株式会社PRIZMA、LLMO総合研究所をnoteにて開設しました

PRと調査を融合した新しい形のマーケティング支援を行う株式会社PRIZMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉本 昂輝）は、このたび、AI時代における企業戦略の策定を支援するための情報発信拠点として、「LLMO総合研究所」をnoteにて開設いたしました。

LLMO総合研究所はこちら :https://note.com/prizma

■開設の背景

ChatGPTをはじめとするLLM（大規模言語モデル）や生成AIは、いまや企業戦略に欠かせない存在になってきています。

最近では、情報を集める方法も大きく変わり、AIチャットを使った“新しいリサーチのスタイル”も一般的になってきました。

その一方で、市場では「活用事例」や「未来予測」が増えているにもかかわらず、その実態を捉える“客観的なファクトデータ”はまだ十分とは言えません。

・「他社はどんな戦略を進めているのか？」

・「市場は今、何に反応しているのか？」

このリアルなデータこそが、これからのマーケティングやブランディングにおける競争優位をつくる基盤になっていくでしょう。

■note開設の目的

これからのマーケティングやブランディングで重要になるのは、次の2つのポイントです。

1,AI関連情報を、戦略に活かせる形でしっかり集めること

⇒新しい情報源が増えるほど、必要なのは「深い知見」。

単なる話題ではなく、自社の戦略に結びつくAI情報を、効率的かつ正確に収集する必要があります。

2,市場の今を正しく捉えるファクトデータを手に入れること

⇒AIに関する声が飛び交うほど、その実態や効果を測るための客観的なデータの価値は高まります。

「他社がどんなアクションを取り、市場はどう反応しているのか」。このリアルな市場データが、戦略の精度を大きく左右します。

LLMO総合研究所のnoteは、こうした皆様の“情報収集”と“市場理解”をサポートするための場所です。

私たちの強みである「調査企画・データ分析」から導かれた確かなファクトデータをもとに、LLM/生成AIのトレンドを深く、わかりやすく解説していきます！

■どんなテーマを発信していくの？

読者の皆様が”明日の戦略にすぐ活かせる情報”を中心に、継続的にお届けしていきます。

・生成AIやLLMO対策に関する知識

・AI市場のリアルデータ分析

・企業のLLMO対策実態の市場データ

こうしたテーマを軸に、すでにいくつかの記事も公開しています。

AI Overview完全対策ガイド：ゼロクリック時代を勝ち抜くSEO戦略と、成果を出すコンテンツ戦略

マーケターの3分の1が「自然検索からの流入減」を実感するほど、AIOの影響が大きくなっている今、AIOに関する情報をまとめています。

▼記事はこちら

https://note.com/prizma/n/n16f57c8b3b1c

LLMO対策とは？SEOとの違い・具体的な対策・費用別効果を最新データをもとに徹底解説

直近、注目度の高いLLMO対策。なんとなく”知っている”だけのマーケターは必見！

最新のデータとともに解説しています。

▼記事はこちら

https://note.com/prizma/n/n23ca1d4ec576

■こんな方におすすめ！

市場の動きを正しくつかみ、戦略へとつなげたい皆様に特におすすめです。

・企業のマーケティング担当者様

・経営企画、新規事業開発部門の皆様

・AI関連の最新データを活用したいユーザー様

LLMO総合研究所が、皆様のAI時代における“頼れる羅針盤”になれたら嬉しいです。

マーケター必見の最新トレンドや深いナレッジを毎週配信していますので、ぜひ気軽にのぞいてみてください！

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/(https://www.prizma-link.com/)

Tel : 03-5468-1850（代）