限定100社！月額9,800円の顧問弁護士サービスの契約時手数料1万1000円が無料に。弁護士法人えそらが日本サブスク大賞2025受賞記念キャンペーンを実施

弁護士法人えそら

弁護士法人えそらが提供する顧問弁護士サービスえそらプランが、日本サブスクリプション大賞2025にノミネートされ、サブスク振興会賞を受賞した。サブスク大賞2025は、「お得」「悩み解決」「便利」「新規性」「成長性」「安全性」の6つの評価軸に、国内のサブスクリプションサービスを対象に厳正な審査を行い、最も優れたサービスを選出するアワード。日本サブスクリプションビジネス振興会および外部有識者による審査の結果、今年は7社がノミネートされ、12月3日(水)に開催された授賞式にて、顧問弁護士サービスえそらプランがサブスク振興会賞を受賞した。





えそらプランは、月額11,800円（年一括払いの場合には月額9,800円相当）の顧問料で法律相談を無制限に行うことができることに加え、個別紛争時に発生する着手金が無料になるという画期的な顧問弁護士サービスだ。法律相談無制限で経営者の「いつも」に寄り添い、着手金無料で経営の「もしも」にも対応しながら、月額5万円程度が相場であった弁護士の顧問料を月額1万円前後という格安で利用でき、しかも月払いを選択している場合には１ヶ月単位での更新となるため１ヶ月だけ利用するという利用の仕方も可能である。まさに、これまでにない、これからの顧問弁護士サービスといえるだろう。







日本サブスクリプション大賞2025でも、これらの革新性が評価され受賞に至ったものと思われる。代表弁護士の馬場龍行は「このような賞をいただけたことを大変嬉しく思う。これを励みとして、この顧問弁護士サービスを今後の業界標準にしていきたい。」と意欲を見せた。





弁護士法人えそらは、今回の受賞を記念して、100社限定で契約事務手数料1万1000円を無料とするキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2025年12月10日よりスタートし、先着100社まで継続する。





■えそらプランの概要

(1)法律相談はLINEやSlack、Chatwork等でいつでも何度でも可能（代表者および１親等の親族の相談も含む）

(2)個別依頼時の着手金が年1回まで無料（通算2000万円まで）

※契約後6ヶ月間の待機期間がある等のご利用条件があります。

(3)契約書テンプレート提供無料

(4)Webサイトへの顧問弁護士掲載可能

(5)契約書リーガルチェック費用40%off

(6)月額11,800円（年一括払いの場合は117,600円）

※ 支払いはクレジットカード（デビットカード）払いのみ（年一括払いの場合には請求書払いにも対応）





「顧問弁護士契約えそらプラン」の詳細はこちら。

https://顧問弁護士.jp/(https://%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB.jp/)