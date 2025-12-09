バニラ専門店『Hugh Morgan』、人気サブレに「フランボワーズ」「カカオ」が登場！

Hugh Morgan株式会社

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランド『Hugh Morgan(ヒューモルガン)』を展開するHugh Morgan株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役:金光左儒)は、2025年12月9日(火)より、人気のバニラクッキー「サブレ・ヒューモルガン」の新フレーバー2種を発売いたします。

今回のリニューアルでは、より贈り物に選んでいただきやすいよう個包装へ刷新。高級感と利便性を兼ね備えたギフトアソートとして、お手土産からフォーマルギフトまで幅広いシーンでお使いいただけます。

【販売概要】

■ 販売開始日

2025年12月9日（火）

■ 販売店舗

Hugh Morgan 日本橋三越本店、Hugh Morgan六本木店、

公式オンラインショップ（https://hughmorgan.co.uk/）

■「サブレ・ヒューモルガン」について

サクッと軽やかな歯ざわりと、ふわりとほどける繊細なくちどけが特長のバニラクッキーです。まるで粉雪のようなバニラシュガーが舌の上で静かに溶け、やさしい甘さとともに、バニラの華やかな香りが静かに広がります。

生地には、上質なバニラパウダーをたっぷりと練りこみ、表面を包むパウダーシュガーにも、ほのかにバニラの余韻を忍ばせました。

もう一枚、手を伸ばさずにはいられない、そんなバニラサブレです。

「サブレ・ヒューモルガン・フランボワーズ」

甘酸っぱいフランボワーズに、上質なバニラの香りを重ねた華やかなサブレ。

サクッと軽い生地のまわりをフランボワーズとバニラのパウダーで包み、酸味とやさしい甘さが重なり合う、すっきりと上品な後味の一枚です。

「サブレ・ヒューモルガン・カカオ」

カカオのほろ苦さと、上質なバニラの甘い香りが調和する大人のフレーバー。

サクッとほどける生地にカカオ豆の食感をアクセントとして散りばめ、仕上げのバニラシュガーがビターな香りを柔らかく包み込みます。

■ギフトアソート 新ラインアップ

個包装パッケージへのリニューアルに伴い、用途やご予算に合わせて選べる新アソートをご用意しました。

「サブレ・ヒューモルガン（12枚）」税込 \3,110

「サブレ・ヒューモルガン・アソート(12個)」税込\3,284

「アソート・ヴァニーユ M-3」税込 \4,784

「アソート・ヴァニーユ L-2（フランボワーズ・カカオ）」税込 \7,700

パティシエ 牛山 太平

『マンダリンオリエンタル東京』での修業を経て、「Hugh Morgan」パティシエに就任。

ピュラトスジャパン主催「カカオトレースコンテスト2021」優勝、他国内コンテストにて受賞歴あり。

馴染みがある様で実はまだ深くは知られていない、バニラが持つ奥深い香りや風味の魅力を美味しいお菓子を通して1人でも多くの方に伝えたいと考えています。

厳選した最高級のバニラを使用し、その芳醇な香りと味わいを最大限に引き出すことで、これまでにないバニラの世界をお届けします。

ブランドディレクター 桜乃 彩音

2002年宝塚歌劇団に入団。06年に花組トップ娘役に就任。10年に「虞美人-新たなる伝説-」で退団。

退団後は帝国劇場「新春滝沢革命」明治座「京の蛍火」また、ドラマ「執事西園寺の名推理」など舞台や映像で女優として活動する傍ら、2022年のブランド立ち上げよりHugh Morganのブランドディレクターとして参画。自身の表現力と感性を活かし、コンセプト設計からビジュアルディレクションまで、ブランドの世界観づくりに携わっている。

※1：自社調べ（スペシャルティ・バニラ専門店として / 2025年12月時点）

【本件に関するお問い合わせ】

Hugh Morgan（ヒューモルガン） 広報担当

pr@hughmorgan.co.uk

■『Hugh Morgan』店舗詳細

・Hugh Morgan 日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時30分（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下1階

・Hugh Morgan 六本木店

営業時間：11:00～20:00（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

－バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして－

バニラは、16世紀の英国女王エリザベス一世の侍医ヒューモルガンによって単独の香料として確立されました。中米原産のスパイスの一つだったバニラは、彼の手により王室や上流階級で広まり、ヨーロッパ全域で香水や菓子に使われる高貴な香料へと発展。彼の創造性を称え、私たちは“バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして歩んでいます。

バニラはプランフォリア品種（「バーボン（ブルボン）・バニラ」などが含まれる）とタヒテンシス（タヒチ・バニラと同義）品種を中心に世界で愛されていますが、実は発祥地のアメリカ大陸、プランフォリア品種の生産の中心地であるアフリカ、そしてタヒテンシス品種の生産の中心地であるアジアのそれぞれで生産されるバニラには香りに大きな違いがあることはあまり知られていません。

私たちは、「Elegance」／「Classic」／「Dawn」の３つのコンセプトに沿って、毎年それぞれの対象エリアから最もブランドコンセプトに合う高品質なバニラを選定します。

私たちは世界の様々な生産地のバニラを厳しい基準で選別し、極めて質の高いバニラを使用したスイーツを提供します。

URL：https://hughmorgan.co.uk/

Instagram：https://www.instagram.com/hughmorgan_vanilla/

X：https://x.com/Hugh_Morgan_