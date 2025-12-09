SeenThis Japan マネージングディレクターに今村 幸彦が就任

SeenThis Japan株式会社

独自のアダプティブストリーミング技術により、高い動画広告パフォーマンスとサスティナビリティを同時に実現する、SeenThis Japan株式会社（東京都港区、代表取締役：宇田川資、以下 SeenThis Japan）は、2025年12月1日付で、同社のマネージングディレクターに 今村 幸彦 が就任したことをお知らせいたします。

今村は、ソニー株式会社、株式会社電通を経て、直近では約9年にわたりTeads Japan株式会社にて東アジア統括マネージングディレクターとして、デジタル広告業界での豊富な経験と深い知見を元に、日本及び韓国における事業を牽引して参りました。

SeenThis Japanは、2024年10月に日本法人を設立して以来、多くの広告主、代理店そしてパートナー企業のみなさまからご支持いただき、順調な成長を遂げております。この度、今村をマネージングディレクターとして迎えることで、更なる事業及び組織拡大を加速させていきたいと考えております。

この度の SeenThis japan マネージングディレクター就任に際し、今村は 「昨今のデジタルマーケティングは動画広告無しでは語れなくなっています。唯一無二のテクノロジーを有し、動画広告配信において存在感を高めている SeenThis Japan に、参画できることを大変光栄に思っております。デジタル広告の世界では、ウォールドガーデンへの予算偏重や広告品質の課題など、さまざまな問題が指摘されています。SeenThis のテクノロジーは、優れたユーザー体験と広告パフォーマンスを実現することで、これらの課題解決に少しずつではありますが貢献できると確信しています。」と述べています。

また、SeenThis Japan 代表取締役の宇田川は、以下の通り、今村への強い期待を述べています。「SeenThis Japanが2年目を迎えるこのタイミングで、今村さんをお迎えできることをとても嬉しく思います。デジタル広告・マーケティグ業界にて、これまで豊富な経験と実績を残してきた強力なリーダーシップは、今後のSeenThis Japan事業においてスピードとスケールを持った大きな成長を主導してくれるものと確信しております。」

◼︎SeenThis とは

SeenThisは、2017年に環境先進国であるスウェーデンで設立された革新的なテクノロジー企業で、デジタル広告業界において、高いパフォーマンスとサスティナビリティというふたつの重要な課題を同時に解決することを使命としています。

中核となるアダプティブストリーミングテクノロジーは、動画や画像をユーザーの視聴環境に応じて最適化しながらストリーミング配信する技術。品質の高い広告クリエイティブをユーザーのデバイスやネットワーク状況に左右されず、常に最高品質で瞬時にローディングすることを可能とし、必要なデータ転送量を大幅に削減します。これにより、「広告パフォーマンスの最大化」と「広告配信における排出CO2削減」を同時に実現します。2024年10月に日本法人 SeenThis Japanが設立されました。

◼︎SeenThis Japan株式会社

会社名：SeenThis Japan株式会社

所在地：東京都港区麻布十番2－20-7

代表者：代表取締役 宇田川 資

設 立：2024年10月

U R L：https://seenthis.co/ja/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/seen-this-japan/

本件に関するお問い合わせ先：

飯嶋: setsuko.iijima@seenthis.jp