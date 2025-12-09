月経期の女性をサポート血液ケアに着目したアサイープロテインボウル新登場

REDAS株式会社

REDAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大丸裕介、以下「REDAS」）は、運営するプロテインカフェ「プロマール」にて、女性のための血液ケアに配慮した「アサイープロテインボウル」を2025年10月21日（火）より販売開始いたしました。

アサイーを摂取すると腎臓組織が低酸素状態となり、それによって造血ホルモン「エリスロポエチン（EPO）」の分泌が促され、赤血球数が増加すること※が明らかになっています。赤血球の生成を助けることで、月経期など鉄分が不足しやすい時期の女性の健康サポートが期待されます。

本品は、「フルッタフルッタ」社のアサイーに、鉄分豊富なプルーンとビタミンCを含むキウイを組み合わせたアサイープロテインボウルです。鉄分や葉酸の摂取をサポートし、月経による鉄分不足や生理のリズムに合わせた女性の血液ケアに貢献します。

※ 参考：フルッタフルッタ株式会社「千葉大学との共同研究でアサイーの造血機能性を実証」

https://www.frutafruta.com/minagiru/experiment/

月経期の女性を応援！栄養バランスアサイーボウル

アサイーに含まれる鉄分や葉酸に加え、鉄分豊富なプルーンをプラス。特に月経期など鉄分が不足しやすい時期の栄養補給をサポートします。

鉄分吸収を助けるプロテイン×ビタミンC

たんぱく質豊富な手作りプロテイングラノーラと、ビタミンCを多く含むキウイを組み合わせることで、鉄分の吸収効率をサポートします。

さらに、キウイのビタミンCはコラーゲン生成を助け、抗酸化作用にも関わる成分として知られています。寒い季節の体調管理にも寄り添う一品です。彩り豊かなフルーツで見た目にも華やかに仕上げ、ランチやカフェタイムに心も満たされる一皿としてお楽しみいただけます。

プロテインCafeプロマールとは

赤坂見附駅前に店舗を構えるプロテインCafeプロマールは、2023年7月にオープンした、プロテインメーカー直営カフェです。「高たんぱく・低脂質・適正糖質」をテーマに、ヘルシーかつ豊富なラインナップのドリンクとフードを提供しています。

高品質なプロテインを使用したスムージーやスイーツなど、トレーニング後の栄養補給から美容・健康志向の方に向けたメニューを幅広く提供しています。

店舗情報

店舗名：プロテインCafeプロマール

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂３丁目９－１ 紀陽ビル 2F

営業日：月～金曜（土日祝お休み）11:00～17:00（16:00フードL.O／16:30ドリンクL.O）

決済方法：キャッシュレス

公式LINE：https://lin.ee/IqFeQlH

店舗Instagram：https://www.instagram.com/promarl_cafe

※カフェ・サービスのご利用に関するお問い合わせはInstagramのDMにて受け付けております。

会社概要

REDAS株式会社（リーダス）

事業内容：おいしくて楽しい、高たんぱく食品の企画・製造・直販・カフェ運営

代表取締役：大丸 裕介

本社：東京都港区赤坂3-9-1 紀陽ビル

設立：2005年8月

公式サイト：https://redas.co.jp/

企業様向けお問い合わせ先：03-6855-2488（代）