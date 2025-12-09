利久、「HANZO 自動発注」を導入

株式会社Goals

株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑）が飲食店向けに提供している「HANZO 自動発注」は、株式会社利久（本社：宮城県岩沼市、代表取締役：亀井 利二）が運営する「牛たん炭焼 利久」の44店舗で利用が開始されました。

店舗の発注業務を自動化することで、業務負担の軽減を実現します。

「牛たん炭焼 利久」では、発注を行う際に在庫や納入予定の確認に加え、各店舗の売上や客数の傾向を踏まえる必要があり、発注業務が店長に属人化し、負担が大きい状態となっていました。この課題を解消するため、今回「HANZO 自動発注」を導入し、運用を開始しました。

「HANZO 自動発注」は、新任店長や異動直後の店長でも迷うことなく発注が可能となり、発注業務の属人化を解消するとともに、店長の負担軽減にもつながります。さらに、AIが売上傾向や天候などのデータをもとに適正な発注量を算出することで、過剰・過少発注を防ぎ、食材ロスや品切れの削減にも貢献します。

Goalsは今後も「HANZO」シリーズのさらなる開発を進め、本部主導による店舗オペレーションの最適化と原価コントロールの実現に取り組んでまいります。

■HANZO 自動発注

飲食店の発注業務は、品切れや廃棄（ロス）のない、適正量の発注が求められます。これには売上傾向、メニューの出数（食材の使用量）、納品リードタイムなどの要素を考慮するため、業務の難易度と負荷は高くなります。

「HANZO 自動発注」は天候に左右される売上増減や、直近の注文傾向なども加味した売上予測を店舗ごとにAIが行った上で、適切な食材の発注量を算出し自動で発注システムに連携します。発注時間短縮のほか、発注ミス・精度のばらつきによる食材不足（品切れ）や過剰在庫を防止し、心理的負担や食材ロス軽減に貢献します。

サービス詳細：https://hanzo.goals.co.jp/order

■利久 会社概要

会社名：株式会社利久

所在地：宮城県岩沼市吹上2-2-36-1

代表者：代表取締役 亀井 利二

設立：1990年9月

事業内容：牛たん炭焼「利久」の経営、「仙臺ホルモンガッツ」の経営、「希望の丘ベーカリー タパン」の運営、牛たんの加工及び販売

企業URL：https://corp.rikyu-gyutan.co.jp/

■Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

所在地：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立：2018年7月

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/