令和7年度近畿地方発明表彰「発明奨励賞」を受賞しました

第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、令和7年度近畿地方発明表彰において「ポリウレタン樹脂の水分散体、及び水性塗料（特許第7253660号）」で「発明奨励賞」を受賞しました。11月13日（木）ホテルグランヴィア和歌山で表彰式が開催され、当社従業員が京都府代表として表彰状を受け取りました。

京都府代表として表彰状を受け取る当社従業員「発明奨励賞」を受賞



今回の受賞は、ポリウレタン樹脂の水分散体において、低粘度で貯蔵安定性および塗膜の耐熱性の向上を達成したことが高く評価されました。

近年の猛暑では塗料用途において高い耐熱性が強く求められます。当社が開発した水性塗料向けのポリウレタン樹脂の水分散体は、最適な化学構造設計により高い耐熱性を実現しました。また、溶剤ではなく水を分散媒としているため、揮発性有機化合物の排出が少なく環境にもやさしい材料です。さらに、低粘度のため施工が容易で、密着性にも優れ、長期間にわたって塗膜の効果が維持できるなど、塗料のさまざまな課題解決に貢献しました。

第一工業製薬はこれからも、高付加価値の材料開発により、お客さまの課題解決に取り組んで

まいります。

