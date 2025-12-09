【ONE PIECE×風雅巻き】熊本の海苔屋「風雅」が、世界的人気漫画「ONE PIECE」とのコラボ商品《麦わらの一味 風雅巻き》を熊本県内限定で2025年12月中旬発売

株式会社風雅

株式会社風雅（本社：熊本県熊本市、代表：塚田利郎）は、「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト」の一環として、コラボ商品《麦わらの一味 風雅巻き》を熊本県内限定で発売しましたことをお知らせいたします。

麦わらの一味 風雅巻き イメージ（※麦わら帽子は付属しておりません。）

1．ONE PIECE 熊本復興プロジェクト

2016年の熊本地震を契機に、漫画『ONE PIECE』と熊本県が連携した「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト」は、2026年に10年の節目を迎えます。

熊本県で海苔菓子を製造する株式会社風雅は、地元企業として本プロジェクトの趣旨に共感し、熊本の食を通じて応援の気持ちを届けたいという想いから商品を企画しました。

今回、熊本の海の恵みである有明海産海苔を使用した「風雅巻き」に、ONE PIECE麦わらの一味5人のキャラクターをあしらった特別パッケージを採用し、熊本県内限定で販売いたします。

2．商品概要

商品名：麦わらの一味 風雅巻き

内容 ：風雅巻き

・醤油カシューナッツ

・わさび大豆

・チーズあられ

・醤油ピーナッツ

・醤油大豆

(各1本・計5本入)

価格 ：税込940円

特徴 ：有明海産の若摘み焼のりで、味付けした豆やあられを巻いた「風雅巻き」。

一本一本手巻きで仕上げた、海苔と豆の風味を大切にした商品です。

パッケージと個包装は、ONE PIECE麦わらの一味５人をあしらった特別仕様となっています。

販売は熊本県内の店舗限定です。県外店舗や、ECサイトでの販売は行いません。

麦わらの一味 風雅巻き パッケージ麦わらの一味 風雅巻き 個包装

3．発売日・販売店舗

発売日 ：2025年12月中旬から各店順次発売

販売場所：・風雅 熊本県内直営店（江津本店・城山店・武蔵ヶ丘店・益城店・長嶺店）

・阿蘇くまもと空港

・鶴屋百貨店

・熊本県内の道の駅やサービスエリア

その他、熊本県内の土産物売り場で販売いたします。

4．企業情報

企業名： 株式会社風雅

本社所在地： 熊本県熊本市東区江津4丁目1番1号

電話： 096-379-6400

代表者： 塚田 利郎

設立： 1990年9月1日

資本金： 46,000千円

事業内容： 海苔菓子および、加工海苔の製造販売

事業所： 本社、福岡駐在所、関西駐在所、関東駐在所

ホームページ: https://www.fugamaki.com/

風雅江津本店 外観看板商品「風雅巻き」 イメージ

5．今後の展望

株式会社風雅は熊本市にて、有明海産海苔を使用した海苔菓子「風雅巻き」を中心に、海苔加工品を製造・販売しています。素材へのこだわりと手巻きの製法を大切にし、熊本の食文化を守りながら、全国へ発信し続けています。