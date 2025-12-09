公立大学法人島根県立大学

公立大学法人島根県立大学 浜田キャンパスでは、物価高騰により逼迫する学生の生活を支援するため、学友会執行委員会が主体となり、食糧配布支援プロジェクト「県大浜田フードDAY」を実施いたします。

本取り組みでは、本学大学院修了生の玉置様および豊田教授から寄せられたご厚志を活用し、学生に食料品の配布を行います。今回配布する食料品のうち、お米については、浜田市金城町小国地区の「田んぼオーナー制」を通じて調達したもので、学生支援にとどまらず、同地区の農地保全や地域振興にも寄与する取り組みとなっています。

日時：令和７年12月９日（火）・10日（水）

いずれも12:10～13:00

※予備日：12月11日（木）

場所：島根県立大学 浜田キャンパス カフェテリア

主催：学友会執行委員会

対象：島根県立大学の学生

内容：食料品配布（１日目：90名分、２日目：90名分）

※支援者（玉置様、豊田教授）の名前を記載した目録、

アンケート、小国地区「田んぼオーナー制」チラシを同封

【本取り組みのポイント】

・物価高騰により厳しさを増す学生生活の負担軽減を目的とした支援企画

・本学大学院修了生および教員の寄附によって実現

・地域の農地保全に貢献する「田んぼオーナー制」を活用し、地域振興にも寄与