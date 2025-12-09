2026年2月20日(金)【FM NACK5 HIGH HOPES LIVE Vol.2】開催決定！@duo MUSIC EXCHANGE
株式会社エフエムナックファイブ
NACK5注目の4バンドによる一夜限りのスペシャルイベントとなります！
FM NACK5で放送中「ラジオのアナ～ラジアナ」内のアーティストコーナー「HIGH HOPES（毎週月～木曜日27:10～放送中）」で2回目となるライブイベントが開催決定致しました。
日時は2026年2月20日（金曜日）、会場は渋谷・duo MUSIC EXCHANGEです。
出演バンドは、「PompadollS」・「弁天ランド」・「ペルシカリア」・「UNFAIR RULE」の4組。
是非、ご来場ください！
▼ライブ情報▼
■イベント名
『HIGH HOPES LIVE Vol.2』
■開催日時
2026年2月20日(金)
18:00オープン / 18:30スタート
■会場
渋谷duo music exchange
（東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F）
■出演
PompadollS/弁天ランド
ペルシカリア/UNFAIR RULE
■料金
前売り\4,000/当日\4,500
■チケット販売
先行:2025年12月2日(火)5:30～12月14日(日)23:59
https://w.pia.jp/t/high-hopes-live/(https://w.pia.jp/t/high-hopes-live/)