王貞治代表の球心会　初期「ビジョンパートナー」を発表

一般財団法人球心会

一般財団法人球心会（所在地：東京都千代田区内幸町2-2-1 代表：王 貞治）は、当法人の理念と取組に共感し、支援表明くださった企業様と「ビジョンパートナー」に係る契約を締結したことを発表致します。

「プラチナビジョンパートナー」野村證券株式会社

「ゴールドビジョンパートナー」株式会社ビズリーチ

「ビジョンパートナー」朝日新聞社、株式会社エイジェック、株式会社オービック、株式会社電通、日本管財ホールディングス株式会社、株式会社博報堂、読売新聞社 ※五十音順

当法人は「野球界に関わる組織及び団体が一体となって子ども達に夢と希望を与える世界的ヒーローが野球界・スポーツ界から生まれる未来を創造し、これからの世の中の永続的な発展に貢献すること」を目的として活動しておりますが、「ビジョンパートナー」企業様からの支援を得て、様々な具体プロジェクトを、より一層スピード感をもって推進して参ります。

尚、12月10日には、「ビジョンパートナー」参画企業経営陣が一堂に会し、”BEYOND OH! VISION MEETING”「野球界の未来会議」を開催予定です。～将来の子どもたちのために、野球界・スポーツ界として今何をなすべきか～をテーマに、経済界、政界、野球界OBの皆様方を交えて討議を行い、未来に繋がる提言を今後の球心会の活動にも反映していく予定です。

■球心会 王貞治代表コメント

野球界・スポーツ界への理解・想いに溢れる企業様が、球心会の理念に共感し、「ビジョンパートナー」として支援くださること、深く感謝申し上げます。

日本の野球界は、長い歴史の中で多くの方々の情熱と努力によって発展してきました。私は、その精神を次の世代へと確かに継承し、子どもからトップアスリートまで、すべての“野球・スポーツに関わる人”が輝ける未来をつくることを願っています。

今回、志を同じくする企業の皆様が支援表明くださったことは、球心会にとって大きな励みであり、活動を押し進めるうえで欠かせない力になります。一社一社のご支援には、それぞれの想いと社会への責任が込められており、その後押しを受けて活動をさらに広げていきたいと考えております。

【お問い合わせ先】

一般財団法人球心会 広報担当

Email：info@kyushin-kai.jp

HP： https://kyushin-kai.jp/beyond_oh/

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル８階