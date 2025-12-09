決済ムーブメントJamm、電子決済等代行業者の登録完了

株式会社Jamm

自由な決済社会の実現を目指す株式会社Jamm（代表取締役CEO 橋爪捷、以下Jamm）は、2025年12月3日付で銀行法第52条の61の4第2項に基づく「電子決済等代行業者」として登録されたことをお知らせいたします。

■登録の背景

Jammは銀行口座から直接引き落とすA2A（※1）決済サービス「デジタル現金払い！Jamm」を提供しています。

導入企業・加盟店向けには、決済コスト削減やチャージ不要のUX、リアルタイム性を特徴としてサービスを拡大してまいりました。

今後、銀行API接続の拡充にあたり、より高い安全性・透明性のもとでサービスを提供する体制の強化が不可欠であると判断し、電子決済等代行業の登録を申請・取得いたしました。

本登録内容は、金融庁が公開する「電子決済等代行業者 一覧」よりご確認いただけます。

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/dendai.pdf

また電子決済等代行業者としての登録完了に伴い、Jammは電子決済等代行事業者協会（https://www.fapi.or.jp/）に加盟いたします。

今後もJammはA2A決済の利便性向上を軸に、利用者・加盟店双方にとって「最も使いやすく、最も安心できる決済手段」を目指します。

（※1）A2A決済：「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

■「デジタル現金払い！Jamm」について

「デジタル現金払い！Jamm」は、普段の銀行口座から直接料金が支払える、新たな決済サービスです。

ユーザーはオンラインの支払いページにて以下のように「デジタル現金払い！Jamm」を選択すれば銀行口座からの決済が完了します。

初期登録は3分ほどで完了します。

初期登録はこちらから：https://core.jamm-pay.jp/

【サービス画像】

■加盟店での導入について

加盟店での「デジタル現金払い！Jamm」新規導入を受け付けております。導入を検討される事業者様はこちらのリンクから申し込みください。

https://jamm-pay.jp/MerchantHome?m=MeetForm

なお同時に検討される事業者数が一定数を超えた場合、ウェイトリスト制とさせていただくことをご了承ください。

■株式会社Jammについて

Unleashing everyone with the power of fintech.

Jammはフィンテックを通じ、全ての人を「解き放つ」ムーブメントです。

「デジタル現金払い！Jamm」は １.代金を受け取る事業者の決済手数料が高いこと、２.消費者に対する過剰な貸付けが横行していること という二つの社会課題を解決する決済サービスです。

是非事業者・消費者の方にムーブメントに参加いただき、よりよい社会の実現に向けて、ともに歩んでいければと思います。

【社名】株式会社Jamm

【オフィス所在地】 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 502

【代表者】代表取締役CEO 橋爪 捷

【設立】2023年3月

【URL】https://jamm-pay.jp/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】pr@jamm-pay.jp

【採用に関するお問い合わせ先】careers@jamm-pay.jp