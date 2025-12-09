自治体情報調査ツール「G-Finder（ジーファインダー）」が導入企業社数100社を突破！

グローカル株式会社

グローカル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：板倉 譲治）が提供する、全国1,788自治体の公開資料を横断検索できる自治体情報調査ツール「G-Finder（ジーファインダー）」はこの度、導入企業社数が100社を突破したことをお知らせします。

G-Finderは日本全国の自治体の総合計画・分野別（個別）計画・予算・議会議事録などの資料を一括検索できるデータベースです。多くの自治体向け商材を扱う企業で、営業ターゲットの選定や調査・分析業務の効率化に役立てられています。

■G-Finderの特長

自治体向けの営業・調査業務は、膨大な資料の収集や自治体ごとの事業フェーズを把握することに時間を要してしまうことが課題となっています。G-Finderは以下の特徴により、自治体営業に携わる企業を中心に導入が広がっています。

- 全国1,788自治体の予算・計画・議事録・広報紙など多岐にわたる資料を横断検索できる- 生成AIを活用した資料要約機能やキーワード提案機能で調査工数を大幅に削減できる- 自治体の施策状況を把握できる- 公募・事業化の予兆把握に活用できる

導入企業からは…

「自治体調査の時間が大幅に短縮した」「自治体への商談獲得率が向上した」といった声が寄せられております。

■導入企業の活用シーン

G-Finderは自治体に向けて営業を行う企業を中心に、幅広い用途で利用されています。

■事業責任者コメント

＜主な活用シーン＞- 自治体の施策動向・計画の調査- 当初/補正予算や計画書からの公募案件化の予兆の抽出- 自治体向けに提案をする際の根拠資料の収集- 営業準備資料の作成- 新規事業の市場分析

グローカル株式会社 ソリューション事業部

「G-Finderが100社を超える企業様に導入されたことを心より嬉しく思います。100社の大台を突破できたのはひとえにG-Finderを支持していただいているユーザーの皆様のおかげです。資料収集や分析といった、これまで時間がかかりすぎていた業務をもっと効率化し、より創造的な業務に時間を割けるようにしたいという想いで開発してきました。今後もユーザー企業の皆様の声を反映しながら、機能アップデートを継続していきます。」

■G-Finderのサービス概要

■無料トライアルのお申込みについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148839/table/10_1_2ec1167bc36629cfe3588d39a6c8e807.jpg?v=202512091159 ]

「G-Finder」の導入をご検討いただくにあたり、2週間の無料トライアルをご提供しています。トライアル期間中は弊社担当者が貴社の課題をヒアリングし、活用方法をご提案いたします。

■今すぐ無料トライアルに申し込む：https://www.glocal-biz.jp/gfinder

■ご契約までの流れ

ご契約までの流れは、以下の4ステップになります。まずは無料トライアルにお申込みください。

■グローカル株式会社 概要

グローカル株式会社は、全国1,788自治体の資料・情報を横断検索ができる「G-Finder」 、自治体と民間企業をつなぐマッチングサイト「G-techナビ(ジーテックナビ)」、調査分析レポート、地方創生に関するコンサルティングを通して、地域活性化を支援しています。

地域の社会課題解決を通じて新規事業を創り、地域発の事業を国内全体さらには海外に展開することで、自立的・持続的に成長する地域経済づくりに貢献していきます。

会社概要

■社名：グローカル株式会社

■本社所在地：東京都港区芝1丁目6番地10号 芝SIAビル3F

■代表取締役社長：板倉 譲治

■事業内容：「G-Finder」事業、「G-techナビ」事業、シンクタンク事業、コンサルティング事業

■設立： 2023年6月

■資本金：2000万円

■主要株主：プライマルホールディングス

■会社URL：https://www.glocal-biz.jp/

【G-Finderに関するお問合せ（報道機関の方もこちら）】

グローカル株式会社 担当：平峯

TEL：070-3965-7064

E-Mail：gs-member@glocal-biz.jp