2025年のごほうびに、ジブンギフトを。MCS新丸ビル店に新フレグランスコーナー「Undiscovered Scents」を2025年12月11日（木）に設置

山田薬品株式会社

2007年の新丸ビル開業以来、MCS Marunouchi Cosmetics Selection(以下MCS）は丁寧な提案型カウンセリングによる新しいブランドとの出会いを軸に、丸の内のお客様へ上質なビューティ体験をコスメセレクトショップとして提供してまいりました。

この度、2025年12月11日（木）に高感度なお客様を中心に高まる“自分のためのフレグランス”へのニーズに応えるべく、下記の通りMCS店内に新編集コーナー「Undiscovered Scents（アンディスカバード センツ）」を開設、下記の３ブランドの新規お取り扱いを開始いたします。

Undiscovered Scentsコンセプトは

「Undiscovered Scents, Undiscovered Stories. ― まだ見ぬ香りの縁結び」。

日本国内およびアジアで注目され、百貨店イベントや香水専門店で広く支持されるニッチフレグランスを中心に、感性に寄り添う“繊細で心地よい香り”を厳選します。

また同時にUndiscovered Scentsの国内向けECサイト（URL： https://undiscoveredscents.com/）もオープンします。

【Undiscovered Scents お取り扱い開始ブランド】

新規お取り扱いブランド

■ canoma（サノマ）／フレグランス（日本）

日本の感性とフランスの調香技術をかけ合わせて作り上げた、「日本の自然」や「日本人の感覚」に調和する繊細な香りを特徴とする日本発のフレグランスブランド。

■ P.Seven（ピーセブン）／フレグランス（台湾）

世界初の台湾茶香水ブランドとして創立。台湾文化、土地、湿度や空気感といった“台湾の様々な情緒”を香りで表現するブランド。ティーマスターでもある創業者が、愛する台湾の文化や土地を香りで表現するため、台湾由来の原料（金萱茶、台湾ヒノキなど）を積極的に使用。アジア圏のフレグランスとして高い人気を持つ。

■ ERAM（エラム）／フレグランス（日本）

「固定観念や先入観を取り払ったフラットな香り選び」を提案する日本発のフレグランスブランド。洗練されたビジュアルと、繊細でありながら奥行きのある香りづくりが特徴で、日本の新しいフレグランスブランドとして存在感を高めています。

【 Undiscovered Scents イメージアートワーク アーティストプロフィール】

Undiscovered Scemts イメージビジュアル

今回、店頭什器に展示するアートワークやムエット（試香紙）のイメージビジュアルを、 次世代を担うアーティスト SHIKI さん（東京藝術大学大学院）に作成頂きました。「自分のための香水」を表現するため、様々な「自信を磨く人々」を表現したアートワークです。 本コラボレーションを通じて、新しい価値体験を届けることを目指します。

SHIKI さん アーティスト / 東京藝術大学大学院 在籍

今回のアートワークは、「自分を磨く人々」をテーマとしています。

髪をよくする。

肌をよくする。

頭をよくする。

身体をよくする。

精神をよくする。

日々みなさまは自身を磨き、努力しているでしょう。 この度香りと出会い、また何か新しい価値が見つかるかもしれません。 香りに興味がある方もない方もこの出会いでまた、 よりよい自分と出会ってはみませんか？

【代表山田コメント】

イルミネーションが輝く丸の内に、このUndiscovered Scentsコーナーの設置ができ嬉しく思います。ご協力いただいたすべての皆さまに感謝いたします。香りがその人らしさをそっと後押しし、この街と日常をより心地よく楽しむきっかけになれば幸いです。

【Undiscovered Scentsコーナー設置日】

2025年12月11日（木）11時開店時より、MCS新丸ビル店にて

【店舗情報】

MCS新丸ビル店

Undiscovered Scents（MCS新丸ビル店）*

2025年12月11日(木)コーナーオープン

営業時間：新丸ビルに準じる 11:00～21:00（週末最終日は20:00迄）*年末年始は営業時間変更

定休日：元旦

住所：東京都100-6503 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルティング３階MCS内

アクセス

JR各線「東京駅」より徒歩2分程度

東京メトロ丸ノ内線「東京駅」直結

東京メトロ千代田線「二重橋前〈丸の内〉駅」より徒歩3分程度

会社概要

山田薬品株式会社

代表：山田裕二郎

本社住所：東京都千代田区西荻北3-19-3ベルフォート西荻駅前1階

*館内サインにUndiscovered Scentsの表記がございません。店舗名は必ずUndiscovered Scents（MCS新丸ビル店）と明記ください。

【MCS Marunouchi Cosmetics Selection について】

2007年に新丸ビルに開業。国内の高品質コスメを編集する都市型コスメセレクトショップ。スキンケア・メイク・フレグランスを中心に、丸の内のお客様へ上質なビューティ体験を提供している。

URL：https://www.mcs-cosme.com/

近年、丸の内エリアではフレグランス専門店の出店や取り扱い拡大が進み、香りの市場が大きく広がりつつあります。MCSが新たに導入する「Undiscovered Scents」は、日本・アジア発のニッチフレグランスを編集する独自性の高い取り組みとして、丸の内で楽しめるフレグランスのお買物体験をさらに進化させてまいります。

この件に関するお問い合わせ先 山田薬品株式会社本社 山田 03-3399-0171