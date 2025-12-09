参加者満足度100％の高評価　Lullaby、JALに「睡眠セミナー・乳幼児睡眠改善プログラム」を提供

Lullaby株式会社

夜泣き改善アプリ「Lullaby（ララバイ）」を運営するLullaby株式会社（本社：東京都、代表取締役：田子友加里、以下「Lullaby」）は、日本航空株式会社（以下、JAL）と連携し、「乳幼児・成人向け睡眠セミナー」および3週間にわたる「乳幼児の睡眠習慣改善プログラム」を実施しました。

本プログラムは、育休中の従業員を中心に、乳幼児の睡眠トラブルに悩む方々を対象としたもので、科学的根拠に基づく知識を学びながら、Lullabyアプリと専門家のサポートを通じて3週間で改善を目指す内容です。セミナーではLullabyアプリの監修医であり東大卒の睡眠専門医・森田医師が登壇。その後、CISA認定小児スリープコンサルタントが個別相談で伴走し、さらに同じ悩みを持つママ・パパ同士が交流できるオープンチャットを活用しながら、家庭ごとの課題に寄り添いました。

その結果、プログラム参加者の88％の方が「個別相談やオープンチャットが役立った」と回答し、満足度(※)は100％を達成。また、成人向けの大人の睡眠習慣改善セミナーも実施され、満足度94％と高い評価を得ました。睡眠不足や不眠、不規則勤務など、多様な課題に応える内容として、参加者から大変好評をいただきました。

(※)満足度：セミナー参加後アンケートにおいて「満足」「やや満足」と回答した参加者の割合。

取り組みの背景

育休からのスムーズな復職や、復職後の離職率低下は、多くの企業にとって重要な課題です。

特に乳幼児の睡眠トラブルは、親の心身の健康や仕事のパフォーマンスに直結します。JALは育休復帰後も能力を最大限に発揮して活躍できる環境づくりを目指し、Lullabyの専門知識・アプリを活用して本取り組みを実現しました。

参加者の声（抜粋）

- パパが一緒に取り組める・参加できる内容でよかった。（乳幼児の睡眠習慣改善セミナー参加：お子さま | 6か月~9か月未満）- 具体的に今日からできる方法があったので試してみたいと思った。（乳幼児の睡眠習慣改善セミナー参加：お子さま | 6か月~9か月未満）- 個人の状況に合わせたアドバイスをしていただいて、自分一人では知ることができなかった個別の取り組み方を教えていただくことができました。（3週間乳幼児睡眠習慣改善プログラム参加）- 働きやすさを支援してくれる取組みはとてもありがたく、復帰に必要な習慣づくりに仲間と一緒に挑戦できる機会に感動しました。コンサルティングを受けることで、自分に必要な支援が明確になり、前向きな気持ちで取り組めました。（3週間乳幼児睡眠習慣改善プログラム参加）- 説明に具体的な数値が含まれていて、自身の生活との比較で改善点が把握しやすく、わかりやすい説明だった。（大人の睡眠習慣改善セミナー参加）

JAL人財戦略部 DEI推進グループ 望月様コメント

夜泣き等のお子さまの睡眠は、子育て中によく聞く悩みであり、保育者である大人の体調管理にも関わるテーマだと認識していました。本プログラムを知り、育児休職から復帰する社員を支援できるのでは、と睡眠支援の可能性を感じました。限られた3週間のトライアル期間でも睡眠リズムの改善が見られ、睡眠習慣を整えることの大切さを実感しています。今後も育児と仕事の両立を支援し、誰もが活躍できる会社づくりを目指してまいります。

乳幼児の睡眠習慣改善セミナー＋プログラムについて

本プログラムは3ステップ構成で取り組めます。

- セミナー受講：専門医による科学的根拠に基づいた知識を習得- アプリ・オープンチャットで実践：個別相談や同じ悩みを持つ保育者との交流で、睡眠習慣改善を継続- 伴走型サポート：CISA認定小児スリープコンサルタントが、個別の悩みに寄り添って伴走サポート



今後の展望

今回の成果を受け、Lullabyは今後もJALをはじめとする企業や自治体と連携し、育児中の従業員支援を広げてまいります。企業にとって従業員の育休復帰支援は、人材定着や生産性向上にもつながる重要なテーマです。本プログラムは企業ごとのニーズに合わせたカスタマイズが可能であり、導入に関心のある企業からの問い合わせを積極的に受け付けています。

ご関心のある方は、Lullaby公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

https://sleepconsultant.jp/contact-seminor/

■日本航空株式会社について

1951年の創業以来、日本の翼として国内外にネットワークを広げてきました。JALグループとして、国内131路線、国際66路線を運航しています。（2025年3月時点）

多くの人々やさまざまな物が自由に行き交う、心はずむ社会・未来を実現し、世界で一番選ばれ、愛されるエアライングループを目指しています。



■アプリ「Lullaby（ララバイ）」とは

Lullabyは乳幼児の夜泣き・寝かしつけに悩むママ・パパを包括的にサポートする 3つのサービスが備わったアプリサービスです（ねんね講座・ねんねスケジュール・個別育児相談）。3児の母で東大医学部卒・医師の森田麻里子氏を監修医として迎え、科学的根拠に基づいたデータの使用に拘り、更に日本の住環境・生活に合った情報提供を最重要視することで、忙しいママ・パパでもすぐに活用できるアプリとなっています。

アプリ名：Lullaby -乳幼児の夜泣き・寝かしつけサポートアプリ-

配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android 端末)向けアプリ

ダウンロード：https://lullaby.onelink.me/U1v1/14d80ddf

■サービスリンク

公式サイト：https://www.lullabysleepbaby.com/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/lullabysleepbaby/

CISA 認定小児スリープコンサルタント公式 HP：https://sleepconsultant.jp/

■Lullaby 株式会社

Lullaby株式会社は、2025年4月、Moon Creative Labでのインキュベーション期間を経て設立。乳幼児の夜泣きや寝かしつけの改善に特化したコンテンツを中心に、自治体や企業を通じて育児支援プログラムを提供しております。これまでに15以上の自治体・企業様への導入実績（実証実験も含む）を有し、科学的根拠に基づいたアプローチと保護者の実態に寄り添った支援を通じて、子育て世帯の睡眠環境と生活の質の向上を目指しています。

■Moon Creative Ventures

2024年10月に三井物産子会社として設立。日本と米国を中心に、今後世界規模の成長が見込まれるマーケットを対象とした投資を通じて、新規事業創出に向けた支援を拡大していきます。