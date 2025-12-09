TOUCH GROUP、「monicam」「Castbook」「BUZMA」を展開しているバリューコマースと業務提携基本契約を締結

ＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰ株式会社

TOUCH GROUP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原田静織、以下、TOUCH GROUP）は、「monicam」「Castbook」「BUZMA」を展開しているバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁、以下、バリューコマース）と業務提携基本契約を2025年12月8日(月)に締結いたしました。

本提携により、TOUCH GROUPが提供する海外企業の広告主や外国人インフルエンサーを軸に、訪日外国人（インバウンド）市場におけるマーケティング支援を強化してまいります。

インバウンド市場

訪日インバウンドの消費額は2024年度で8兆1,257億円に達しています*¹。特に2025年は、コロナ前の水準を上回る訪日者数が見込まれており、今後もさらなる市場拡大が期待されています*²。TOUCH GROUPは、この成長機会をより確実に捉えるため、国内において異なる領域でインフルエンサーマーケティング支援のノウハウを有しているバリューコマースとの連携を強化する運びとなりました。

業務提携の狙い

本提携では、バリューコマースが提供するmonicamおよびCastbookについて、中国国内での独占的販売代理権をTOUCH GROUPに付与いたします。また、BUZMAを通じて広告主が中国のインフルエンサーを起用する際には、TOUCH GROUPが管理するインフルエンサーのみ取り扱いを行います。

これらの連携を通じ、バリューコマースが国内において蓄積してきたインフルエンサーマーケティング支援のノウハウと、TOUCH GROUPの強みである中国インフルエンサー領域のネットワークを掛け合わせた支援体制を構築いたします。これにより、訪日中国市場に向けた施策展開をさらに強化し、広告主のみなさまの売上拡大に貢献してまいります。

出典

*¹ 【インバウンド消費動向調査】2025年3月31日2024年暦年の調査結果（確報）の概要（観光庁）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf

*² 日本政府観光局（JNTO）報道発表 訪日外客数（2024年12月および年間推計値）

https://www.jnto.go.jp/news/_files/20250115_1615.pdf

TOUCH GROUP株式会社について

日本と中国に拠点を持つ、中国市場と日本市場の相互の進出サポートおよびマルチチャンネルネットワーク(MCN)事業を行うマーケティング企業です。

事業内容： インバウンド事業およびグローバル市場進出支援事業(SNS運用代行、インフルエンサーマーケティング)、マルチチャンネルネットワーク(MCN)事業

https://touchtv.jp/

バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、コマース事業および旅行事業領域において、テクノロジーとデータを活用した集客・販売促進支援、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。広告主やパートナー企業のビジネス成長を支援する多様なマーケティングソリューションを提供。さらに、宿泊・旅行事業者向けのブッキングエンジンを通じて、予約管理や直販強化など、旅行業界のDX推進にも貢献しています。

私たちは、先進的なテクノロジーと豊富なデータを基盤に、企業・消費者・社会が価値を共創する持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

