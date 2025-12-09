「六甲山観光」が観光DXプラットフォームNutmegの 「チャット型AIコンシェルジュ」を導入

NutmegLabs Japan株式会社

旅行・レジャーにおける現地体験事業者向け観光DXプラットフォーム「Nutmeg（ナツメグ）」を提供するNutmegLabs Japan株式会社（代表取締役：中口 貴志、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、六甲山観光株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：妹尾 昭孝、以下「六甲山観光」）の公式サイトにおいて当社の「チャット型AIコンシェルジュ」が採用され、2025年12月より導入・運用を開始することをお知らせいたします。

■導入の背景

六甲山観光ではこれまで、問い合わせ対応の多くを電話やメールで行っていました。特に冬季シーズン開始後の繁忙期には、現地業務と電話対応が重なり、業務が逼迫する状況が続いており、運営効率の早急な向上が求められていました。こうした課題を受け、六甲山観光は公式WEBサイト上に当社が提供するチャット型AIコンシェルジュを導入することを決定しました。これにより、利用者の問い合わせに24時間365日対応できるようになり、繁忙期における業務負荷を軽減しつつ、現場での顧客対応により注力できる環境を実現します。

■チャット型AIコンシェルジュの概要

公式サイトにチャットアイコンを設置し、利用者からの問い合わせを自動で受け付けます。AIコンシェルジュには、公式サイトに掲載されている情報に加え、WEB上に公開されていない細かな運用情報まで学習させているため、サイト上で答えを見つけられなかった利用者や、より詳細な確認が必要な内容にも対応可能です。さらに、利用者からの質問ログを蓄積・分析することで、「問い合わせの多いトピック」「利用者が迷いやすいポイント」を可視化。WEBサイトの改善や現場オペレーションの最適化につながるデータ活用が可能となります。

■インバウンド対応と地域観光DXの推進

六甲山エリアは、冬季のスキー利用を中心に海外観光客からも人気の高い観光地です。今回導入したAIコンシェルジュは130言語に対応しており、英語圏をはじめ幅広い国・地域の旅行者からの問い合わせにも対応可能です。当社は今後も、観光事業者向けのデジタル化支援を通じて、地域観光のDX推進およびインバウンド需要への対応力向上に貢献してまいります。

■六甲山観光 アミューズメント部 営業課 高瀬さまのコメント

このたび六甲山観光では、Nutmegの協力のもとAIコンシェルジュの導入を実現いたしました。AIコンシェルジュにより、公式サイトから24時間いつでもお問い合わせへ回答できるようになるため、お客様の利便性が大きく向上することを期待しております。また、問い合わせ対応工数の削減により、現場での接客や体験価値の向上にもつながるなど、非常に有意義な取り組みになると考えております。現在は冬季の「六甲山スノーパーク」で導入していますが、夏季の「六甲山アスレチックパーク GREENIA」でも活用を予定しております。

■六甲山観光とは

六甲山観光株式会社は、兵庫県神戸市の六甲山上にて、自然体験型レジャー施設や四季折々のアクティビティを提供する観光事業者です。冬季は「六甲山スノーパーク」を運営し、初心者からファミリーまで安心して楽しめるスキー・スノーボードエリアを整備。都市近郊で気軽に楽しめる雪遊びスポットとして、幅広い層に親しまれています。夏季は「六甲山アスレチックパーク GREENIA」を展開し、広大な自然空間での本格アスレチックやアウトドア体験を通じ、子どもから大人まで“冒険と挑戦”を楽しめる環境を提供しています。創業以来、「自然と都市をつなぐ山上リゾート」として、地域観光の魅力創出や活性化に取り組み、神戸エリアにおける山岳観光の中核的存在として発展を続けています。

公式HP：https://www.rokkosan.com/ski/

観光DXプラットフォーム「Nutmeg」とは

「Nutmeg」は、観光事業者向けのオールインワン型の観光DX SaaSプラットフォームです。観光事業者専用のオンライン予約サイトを簡単に設置でき、従来の窓口販売や電話予約をデジタル化します。これにより、販売業務や在庫管理・予約管理業務が効率化され、現地の入場管理や参加管理がスムーズになります。さらに、デジタルマップ機能を活用することで、訪問者の現地体験をより充実させ、満足度を向上させることができます。これらの機能により、観光事業者は深刻な人手不足を解消し、売上の拡大を実現できます。

2021年のサービス開始以来、「Nutmeg」の導入社数は約500社を超え、京都・沖縄・ハワイなどの人気観光地での導入が加速しています。当社は、世界中の観光客がより現地体験を楽しめる「自由なタビナカ」の実現を目指し、観光現場における非効率をなくすことで、日本経済活性化の鍵となる約4,000万人を超える訪日外国人客のスムーズな受け入れを支援してまいります。

NutmegLabs Japan株式会社について

会社名：NutmegLabs Japan株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5

代表者：代表取締役 中口 貴志

事業内容：観光事業者向けDXプラットフォームの開発・提供

創業：2018年4月

会社HP：https://ntmg.jp