リスク分析プロセスの体系的理解―UPF方式を例にしたリスク評価の実務をわかりやすく解説する無料オンラインセミナーを開催

リスクマネジメント分野のコンサルティングサービスを提供する株式会社UPF（本社：東京都中央区、代表取締役：仲手川 啓、以下当社）は、2025年12月16日（火）17：00より、リスク分析プロセスの体系的理解をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、リスク可視化の考え方から評価基準の設計まで、リスク分析に必要な要素を整理し、UPFが実務で活用している方式をサンプルとして、リスク分析プロセスを体系的に解説します。

PマークやISMSの運用担当者、リスク管理の基礎を学びたい方にもおすすめの内容です。

■背景

情報セキュリティにおけるリスク分析は、規模や業種を問わず多くの企業に求められる重要プロセスです。

しかし、「どこから手をつけるべきかわからない」や「形式だけのリスク分析になってしまっている」などの課題を抱える担当者が多く存在します。

特に、リスクの洗い出しや評価基準の設計は、企業ごとに考え方が異なるため、自社に合った方法を構築することが欠かせません。

本セミナーでは、リスク分析の基本構造を整理したうえで、UPFが実際の支援で活用しているリスク評価方式を例に、初めての方でも理解しやすい形で実務への落とし込み方を解説いたします。

■セミナー概要

本セミナーでは、リスク分析に必要なプロセスを構造化し、実務で活用できる「考え方」と「手順」を短時間で学ぶことができます。

プログラム内容：

・リスク分析とは

・リスクの洗い出し

・リスク評価の方法

・リスク対策の考え方

・UPF方式リスク分析プロセス

・まとめ

セミナー名：リスク分析プロセスの体系的理解―UPF方式を例にしたリスク評価の実務解説

日時：2025年12月16日（火）17：00～17：30（途中参加・途中退出可）

参加費：無料（要事前申し込み）

形式：オンライン（Zoom Webinar）

申し込み締め切り：開催当日の開始時間まで

■こんな方におすすめ

・リスク分析の基礎を体系的に理解したい方

・Pマーク／ISMSの運用担当者の方

・自社のリスク評価方式を見直したい方

・属人化しがちなリスク分析プロセスを標準化したい方

■今後のご案内

UPFでは、本テーマ以外にも情報セキュリティ、プライバシー保護、AI活用、インシデント対応など、豊富な支援実績に基づく無料セミナーを定期開催しています。

その他のセミナー情報はこちらからご確認ください。

■会社概要

会社名：株式会社UPF

代表取締役：仲手川啓

本社：東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビルディング5階

事業内容：

・プライバシーマーク 認証新規取得・更新・運用コンサルティング

・ISMS認証新規取得・更新・運用コンサルティング

・各種ISO認証（9001、14001等）取得・更新・運用コンサルティング

・GDPR対策コンサルティング

・TISAX 認証取得コンサルティング

・ISMAP 登録支援サービス

