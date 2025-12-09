【3ヶ月で103カ国へ】AIアーティスト専門レーベル『SHIFT-ENTER-MUSIC』設立、TikTok200万再生超、Spotify月間リスナー2.4万人のReDiaら5組
SHIFT - ENTER - MUSIC
LONZ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中亮介）は、AIアーティスト専門レーベル「SHIFT - ENTER - MUSIC（シフトエンターミュージック）」を設立し、公式サイト(https://shift-enter-music.jp/)を開設しました。
SHIFT - ENTER - MUSIC 公式サイト
https://shift-enter-music.jp/
主力アーティストReDia（リディア）は活動3ヶ月で103カ国のリスナーに届くグローバルアーティストへ成長。レーベルには5組のAIアーティストが所属し、総SNSフォロワー数は10,000人を突破しています。
■ 主力アーティストReDia（リディア）の3つの注目ポイント
1. 103カ国に広がるグローバル展開
主力アーティストReDiaのリスナーは約60%が海外。ワークアウト・フィットネスという世界共通のシーンに特化した楽曲制作と、英語楽曲による言語障壁の排除が、国境を越えた支持を集めている。
2. TikTok累計200万再生突破
代表曲「RECKLESS LOVE」65万再生を筆頭に「PUSH THE LIMIT」30万再生、その他にも10万再生超の楽曲が複数。「エネルギーをもらえた」「鳥肌が立った」「ワークアウト中にリピートしてる」といった声が国内外から寄せられている。
3. 活動3ヶ月でSpotify月間リスナー24,000人
TikTokでのバイラルをきっかけに、主要音楽配信プラットフォームへリスナーが流入。Spotifyでは月間リスナー24,000人を達成した。SNSで発見され、ストリーミングで定着する。現代のアーティスト成長モデルを実証している。
■ ReDiaの実績
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156818/table/6_1_6694524ac95653c379daac8de468a552.jpg?v=202512091159 ]
※2025年11/25時点
■ 情熱のAIアーティストReDia
『思わず体を動かしたくなる』『心が熱くなる』ワークアウト・フィットネス音楽を提供するAIアーティスト。
名前の由来はRed（情熱・炎）× AI
コンセプトは「あなたのもう一歩を引き出す」
表面的にはクール、内面的には情熱的という二面性を持ち、高速ラップとパワフルな歌唱を自在に行き来する。
全楽曲を英語でリリースし、ジムでのトレーニング、朝のランニング、仕事前のモチベーションアップなど、日常の「もう一歩」を後押しする楽曲を世界に届けている。
ReDia
■『SHIFT - ENTER - MUSIC』設立の背景
音楽で世界中の人の心を動かせるかもしれない ーーー
一人では届かなかった。でも、AIとなら、届くかもしれない。
プロデューサー・鈴木潤一の想いが、SHIFT - ENTER - MUSIC 設立の原点です。
楽曲制作から配信、マーケティングまで、すべての工程を一人でこなして世界に届けるのは、簡単なことではありません。AIは、その挑戦に新しい可能性を加えてくれました。
SHIFT - ENTER - MUSICの所属アーティストは、作詞作曲から映像制作まで、すべてAIと協働で制作しています。
ReDiaが3ヶ月で世界中に広がったことは、音楽の新しい可能性が開かれつつあることを証明しています。
■ レーベル名の由来
流れを止めずに、次へ。
キーボードショートカット「SHIFT + ENTER」は、段落を変えずに新しい行を始める。文脈を断ち切らず、流れを保ちながら、次の一行を加えていく。
音楽は常に変化してきた。新しい楽器、新しい技術、新しい表現。その度に音楽は「次の一行」を加えてきた。AI音楽も、その流れの中にある。
革命ではなく、進化。
だからSHIFT + ENTER。
■ レーベルミッション『音楽の可能性を探求する』
AIは、音楽を置き換えるものではない。音楽に、新しい可能性を加えるもの。
テクノロジーと音楽が融合した先に何があるのか、まだ誰も知らない。だから、探求する。一つひとつ、新しい音楽体験の可能性を開いていく。
変わらないのは、ただ一つ。
音楽という芸術への、深い敬意。
品質を妥協しない
理念なき量産はしない
AIと共に、音楽の次の一行を、丁寧に書いていく
人とAIが共に紡ぐ、音楽の未来を探求しつづける。
それが、SHIFT - ENTER - MUSIC。
■ 今後の展開
- 企業・ブランドとの協業（タイアップ、プロモーション活用など）
- AIアーティストのキャラクターのビジネス活用
- 楽曲のビジネス活用（広告、イベント、店舗BGMなど）
- 海外市場への本格展開
- 他アーティストとのコラボ
- 新アーティストの育成
企業様からのご相談・お問い合わせ(https://shift-enter-music.jp/contact)は、お気軽にご連絡ください。
SHIFT - ENTER - MUSIC所属アーティスト
■ 所属アーティスト一覧
- ReDia（リディア） ｜ワークアウト・フィットネス・モチベーション
- Canapi（カナピ） ｜ オルタナティブ・ロック
- Ceris Wren（セリス・レン） ｜バラード
- 花田ふうか ｜ ポップ
- 001.me（ゼロゼロワンドットミー） ｜ 8ビート ポップ
※各アーティストの詳細は公式サイト(https://shift-enter-music.jp/artist)をご覧ください
■ お問い合わせ
SHIFT - ENTER - MUSICについてのお問い合わせはこちらからお願いします。
お問い合わせはこちら :
https://shift-enter-music.jp/contact
■ 運営会社
LONZ株式会社
所在地：東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル601
代表者：田中亮介
設立：2020年4月
URL：https://lonz.jp/