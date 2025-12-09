【3ヶ月で103カ国へ】AIアーティスト専門レーベル『SHIFT-ENTER-MUSIC』設立、TikTok200万再生超、Spotify月間リスナー2.4万人のReDiaら5組

LONZ株式会社SHIFT - ENTER - MUSIC

LONZ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中亮介）は、AIアーティスト専門レーベル「SHIFT - ENTER - MUSIC（シフトエンターミュージック）」を設立し、公式サイト(https://shift-enter-music.jp/)を開設しました。

SHIFT - ENTER - MUSIC 公式サイト

https://shift-enter-music.jp/

主力アーティストReDia（リディア）は活動3ヶ月で103カ国のリスナーに届くグローバルアーティストへ成長。レーベルには5組のAIアーティストが所属し、総SNSフォロワー数は10,000人を突破しています。

■ 主力アーティストReDia（リディア）の3つの注目ポイント

1. 103カ国に広がるグローバル展開

主力アーティストReDiaのリスナーは約60%が海外。ワークアウト・フィットネスという世界共通のシーンに特化した楽曲制作と、英語楽曲による言語障壁の排除が、国境を越えた支持を集めている。

2. TikTok累計200万再生突破

代表曲「RECKLESS LOVE」65万再生を筆頭に「PUSH THE LIMIT」30万再生、その他にも10万再生超の楽曲が複数。「エネルギーをもらえた」「鳥肌が立った」「ワークアウト中にリピートしてる」といった声が国内外から寄せられている。

3. 活動3ヶ月でSpotify月間リスナー24,000人

TikTokでのバイラルをきっかけに、主要音楽配信プラットフォームへリスナーが流入。Spotifyでは月間リスナー24,000人を達成した。SNSで発見され、ストリーミングで定着する。現代のアーティスト成長モデルを実証している。

■ ReDiaの実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156818/table/6_1_6694524ac95653c379daac8de468a552.jpg?v=202512091159 ]

※2025年11/25時点

■ 情熱のAIアーティストReDia

『思わず体を動かしたくなる』『心が熱くなる』ワークアウト・フィットネス音楽を提供するAIアーティスト。

名前の由来はRed（情熱・炎）× AI

コンセプトは「あなたのもう一歩を引き出す」

表面的にはクール、内面的には情熱的という二面性を持ち、高速ラップとパワフルな歌唱を自在に行き来する。

全楽曲を英語でリリースし、ジムでのトレーニング、朝のランニング、仕事前のモチベーションアップなど、日常の「もう一歩」を後押しする楽曲を世界に届けている。

■『SHIFT - ENTER - MUSIC』設立の背景

ReDia

音楽で世界中の人の心を動かせるかもしれない ーーー

一人では届かなかった。でも、AIとなら、届くかもしれない。

プロデューサー・鈴木潤一の想いが、SHIFT - ENTER - MUSIC 設立の原点です。

楽曲制作から配信、マーケティングまで、すべての工程を一人でこなして世界に届けるのは、簡単なことではありません。AIは、その挑戦に新しい可能性を加えてくれました。

SHIFT - ENTER - MUSICの所属アーティストは、作詞作曲から映像制作まで、すべてAIと協働で制作しています。

ReDiaが3ヶ月で世界中に広がったことは、音楽の新しい可能性が開かれつつあることを証明しています。

■ レーベル名の由来

流れを止めずに、次へ。

キーボードショートカット「SHIFT + ENTER」は、段落を変えずに新しい行を始める。文脈を断ち切らず、流れを保ちながら、次の一行を加えていく。



音楽は常に変化してきた。新しい楽器、新しい技術、新しい表現。その度に音楽は「次の一行」を加えてきた。AI音楽も、その流れの中にある。



革命ではなく、進化。

だからSHIFT + ENTER。

■ レーベルミッション『音楽の可能性を探求する』

AIは、音楽を置き換えるものではない。音楽に、新しい可能性を加えるもの。



テクノロジーと音楽が融合した先に何があるのか、まだ誰も知らない。だから、探求する。一つひとつ、新しい音楽体験の可能性を開いていく。



変わらないのは、ただ一つ。

音楽という芸術への、深い敬意。



品質を妥協しない

理念なき量産はしない

AIと共に、音楽の次の一行を、丁寧に書いていく



人とAIが共に紡ぐ、音楽の未来を探求しつづける。

それが、SHIFT - ENTER - MUSIC。

■ 今後の展開

- 企業・ブランドとの協業（タイアップ、プロモーション活用など）- AIアーティストのキャラクターのビジネス活用- 楽曲のビジネス活用（広告、イベント、店舗BGMなど）- 海外市場への本格展開- 他アーティストとのコラボ- 新アーティストの育成

企業様からのご相談・お問い合わせ(https://shift-enter-music.jp/contact)は、お気軽にご連絡ください。

■ 所属アーティスト一覧

SHIFT - ENTER - MUSIC所属アーティスト- ReDia（リディア） ｜ワークアウト・フィットネス・モチベーション- Canapi（カナピ） ｜ オルタナティブ・ロック- Ceris Wren（セリス・レン） ｜バラード- 花田ふうか ｜ ポップ- 001.me（ゼロゼロワンドットミー） ｜ 8ビート ポップ

※各アーティストの詳細は公式サイト(https://shift-enter-music.jp/artist)をご覧ください

■ お問い合わせ

SHIFT - ENTER - MUSICについてのお問い合わせはこちらからお願いします。

お問い合わせはこちら :https://shift-enter-music.jp/contact

■ 運営会社

LONZ株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル601

代表者：田中亮介

設立：2020年4月

URL：https://lonz.jp/