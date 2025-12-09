工場交替勤務（シフト勤務）で働く人の口腔健康に課題　生活リズムに配慮した職域支援が必要

サンスター株式会社

サンスターグループ（以下サンスター）のサンスター財団は、徳島文理大学を中心とする研究グループとともに、工場に勤務する人の歯科口腔保健に関する調査研究を行いました。その結果、交替勤務のある人の方が、口腔清掃状態が悪く、歯肉出血も多いにもかかわらず、1年以内の歯科受診率やかかりつけ歯科がある人の割合が低いことが明らかになりました。これらの研究成果について、2025年11月27日～29日にあわぎんホール（徳島県郷土文化会館）で行われた第35回日本産業衛生学会全国協議会にて「交替勤務と歯科保健行動の関連性」と題し、発表しました。近年、職域での歯科口腔保健施策の必要性への注目が高まっていますが、就労期は歯周病や歯の喪失が増える時期であり、交替勤務の人には生活リズムなどに配慮した手厚い支援を整えていくことが求められます。

＜研究概要＞

◆研究の背景・目的

口腔の健康が全身の健康や健康寿命の延伸に重要であることが広く認識され、ライフステージに応じた切れ目のない歯科口腔保健施策が求められています。特に就労期は歯周病罹患率が上昇し歯の喪失も増えることから、職域での施策の必要性に注目が集まっています。職域での保健施策には勤務実態や課題に応じた内容が必要であり、交替勤務のような特殊な生活リズムに対しては特に配慮が必要だと考えられます。

そこで本研究では、交替勤務のある工場での調査データから、交替勤務の有無による口腔状態や保健行動の違いを明らかにすることを目的としました。

◆研究対象者と方法

交替勤務のある工場で2023年に実施した定期歯科健診受診者のうち、66名（男性52名、女性14名）を対象に、交替勤務のある群（該当群）13名と交替勤務のない群（非該当群）53名に分け、歯科健診結果（現在歯数、歯周ポケット深さ、歯肉出血、口腔清掃状態）と質問紙調査（歯科保健行動、食習慣、健康意識）を比較検討しました。

＜研究結果＞

1.対象者の属性比較

年齢は、交替勤務の該当群では平均31.3歳で、50歳未満が76.9%を占めたのに対して、非該当群では平均50.6歳、50歳未満が18.9%と、該当群の方が有意に若年層に偏っていました。性別は、該当群で男性76.9%・女性23.1%、非該当群で男性79.2%・女性20.8%と、有意な差は認められませんでした。

2.口腔内状態の比較

口腔清掃状態をOHI-S（スコアは0～6、数値が大きいほど清掃状態が悪い）を用いて評価したところ、交替勤務の該当群の平均は1.02、非該当群は0.35となり、該当群の方が有意に口腔清掃状態が悪いことがわかりました。また、歯周病による炎症の指標となる歯肉出血についても、歯肉出血があった人の割合が該当群では53.8%だったのに対して非該当群では17.0%と、該当群の方が有意に高い結果となりました。一方で、4mm以上の歯周ポケットを有する中程度以上の歯周病の人の割合は、該当群23.1%、非該当群24.5%とほぼ同程度でした。現在歯数に関しても、該当群の平均が27.3本、非該当群が27.9本と同程度でした。

交替勤務の該当群は、口腔清掃状態が悪く、歯肉に炎症があることから、歯科保健行動に課題があると考えられました。歯周病の重症化や、歯の喪失に至っていないのは、該当群の年齢が若いことが要因と考えられますが、このまま年を重ねれば問題が生じる可能性があります。

図1） 交替勤務の該当群と非該当群の口腔状態の比較 ＊有意差あり

3.歯科保健行動の比較

交替勤務の該当群で、かかりつけ歯科がないと回答した人の割合は30.8%、非該当群では1.9%と、該当群の方が有意に高いことがわかりました。また、忙しくて歯医者に行けないことがあると回答した人の割合も、該当群53.8%、非該当群26.4%と、該当群で高い傾向を示しました。

1年以内の歯科受診については、該当群では53.8%が受診なしと回答し、非該当群の15.1%と比べて有意に高い結果となりました。交替勤務の該当群で歯科受診率が低かったのは、年齢が比較的若いために自覚症状が乏しいことに加えて、かかりつけ歯科がないなど歯科医院との関係性が薄く、歯科受診の優先順位が低くなっていることが考えられます。

図2） 交替勤務の該当群と非該当群の口腔保健行動の比較 ＊有意差あり

4.食習慣、健康意識の比較

口腔保健行動以外で交替勤務の該当群と非該当群で差が認められた項目は、だらだら食べることがある（該当群69.2%、非該当群28.3%）、欠食することがある（該当群69.2%、非該当群34.0%）、適正体重を知らない（該当群46.2%、非該当群11.3%）でした。交替勤務の該当群では、睡眠のみならず、食事や歯みがきなどの生活リズムについても適正に保つことが難しい可能性が考えられました。

＜結論＞

本研究では、交替勤務の該当群は、非該当群に比べて口腔清掃状態が悪く、歯肉に炎症があることが示されました。また、1年以内の歯科受診率やかかりつけ歯科がある人の割合が低いなど歯科保健行動や食習慣、健康意識についても課題があることが明らかになりました。交替勤務の場合、睡眠のみならず、食事や歯みがきなどの生活リズムを保つのが難しい可能性があり、職域での歯科口腔保健施策において、より手厚い支援を整えていくことが求められます。

＜研究結果に関するコメント＞

徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科 教授

吉岡 昌美 （よしおか まさみ） 先生

交替勤務は、食事や睡眠のタイミングを変化させ生活リズムに影響を及ぼしますが、それに付随して食事の内容や間食の取り方、口腔保健行動にも影響する可能性が考えられます。今回の研究で、交替勤務の該当群は、非該当群に比べて、プラークコントロールが悪く、歯肉に炎症をきたしている割合が高いことがわかりましたが、これは食事や間食のけじめがついていないこととも関連しているのではないかと考えられます。食事や睡眠を含めた生活リズムは全身の健康のみならず、口腔の健康にも直結することから、交替勤務者には生活リズムの特殊性を踏まえた上で、全身の健康増進にもつながるような包括的な口腔健康支援が必要ではないかと考えています。

【徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科について】

徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科は2017年4月に本学の27番目の学科として開設された新しい学科です。総合大学としての強みを生かし、他学科との合同授業や演習、附属幼稚園や高齢者施設などでの充実した現場実習を通じて、将来、地域社会において幅広く活躍できる歯科衛生士の養成を目指しています。教員は妊産婦・乳幼児、学校、産業、高齢者など各ライフステージにおける歯科保健をテーマに研究を行っています。

【一般財団法人 サンスター財団について】

1977年に設立された財団法人「サンスター歯科保健振興財団」を前身とし、活動領域を広げるために、2011年4月に一般財団法人「サンスター財団」として新たにスタートしました。歯科診療（サンスター財団附属千里歯科診療所、所在地：大阪府豊中市）、職域や学校での歯科保健指導、研究助成（金田博夫研究助成基金海外留学助成、国際ペリオ賞、世界歯科衛生士賞など）、教育啓発、調査・研究などを実施しており、近年は口腔衛生のみならず全身の健康増進に寄与する事業を展開し、国民や地域コミュニティあるいは国際的な保健、医療及び福祉の発展に寄与することを目的としています。

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

100年mouth 100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどの口腔ケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。