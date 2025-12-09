上質な日本製生地使用「ＶｉＶｉウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」販売開始～家庭で洗える高機能フォーマルウェアが登場～

株式会社はるやまホールディングス※雑賀サクラさんはViVi専属モデルです。

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、2025年12月11日（木）より、全国のはるやま店舗にて、家庭で洗濯可能な高機能フォーマルウェア「ＶｉＶｉウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」の販売を開始いたします。

上品さと機能性を兼ね備えた次世代のフォーマルウェア

「ＶｉＶｉウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」は、冠婚葬祭をはじめとする様々なフォーマルシーンに対応する、上品さと着心地を両立したオールマイティな一着です。帝人フロンティアのタテ二重織ストレッチ素材を採用し、表地・裏地ともに伸縮性を持たせることで長時間の式典でも快適に過ごせるほか、日本製生地による国内一貫生産の濃染加工により格式高い深い黒色を実現しています。ご家庭での洗濯が可能なため、急なご葬儀や法要の後でもすぐにお手入れができ、いつでも清潔に保てるのも大きな魅力です。

近年多様化するフォーマルシーンにおいて、本商品は従来の格式高さを保ちながらも現代女性のライフスタイルに寄り添う機能性を備えています。シンプルなホック留めのショールカラージャケットは取り外し可能なリボンで印象を変えられるほか、ワンピース単品でもきちんと感のあるスタイルに対応。さらに、他社製品にはない前開きファスナーや脇ポケットを装備し、細部まで女性の利便性を追求しました。5号から15号までのサイズ展開で、入学式や卒業式、結婚式など幅広いシーンで活躍する、一着あれば安心のフォーマルウェアです。

【商品概要】

■商品名：ＶｉＶｉウォッシャブル ショールカラーアンサンブル

■価格：39,900円(税抜)

■サイズ展開：5～15号

■カラー：ブラック

■素材：ポリエステル100％

■発売日：2025年12月11日

【商品特長】

1.帝人フロンティアのタテ二重織ストレッチ素材採用で、表地・裏地ともに伸縮性があり長時間の着用でも快適

2.ご家庭で洗濯可能なため、急な行事の後でもすぐにケアができ、いつでも清潔に保持

3.日本製生地を使用し、国内一貫生産による濃染加工で格式高い黒色を実現

4.リボンの着脱による印象変化、前開きファスナー、脇ポケット付きなど女性の使いやすさを追求

【販売場所】全国のはるやま店舗

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924