(お知らせ)ネットワーキングイベント「越境ナイト -VOL.2-」に当社代表 吉村 修一が登壇

自動運転地図のダイナミックマッププラットフォーム株式会社(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)は、2025年12月15日(月)に開催されるMINATOMIRAI CROSSING主催のネットワーキングイベント「越境ナイト -VOL.2- “イノベーションって、どこから生まれる？”」に、当社代表取締役社長CEOの吉村 修一が登壇することをお知らせいたします。

MINATOMIRAI CROSSINGは、横浜みなとみらいにある共創の場「chilink」と「NAIS(Nissan Alumni Innovation Salon)」による、組織を越えてつながる場を創出する運営事務局です。本イベントにおける「越境」とは、組織・業界・世代の壁を越えて新たな視点や価値を取り入れ、自らのキャリアや事業に革新をもたらすことを指します。

吉村は今回のイベントで、元 株式会社INCJ 代表取締役会長で現在は当社の社外取締役である志賀 俊之と、Creww株式会社 代表取締役CEOの伊地知 天 氏、chilinkを運営する株式会社ATOMicaの代表取締役Co-CEO・嶋田 瑞生 氏とともに登壇します。本イベントでは “イノベーションって、どこから生まれる？”をテーマに、その答えを参加者の皆さんと一緒に探求していきます。

＜「越境ナイト -VOL.2- “イノベーションって、どこから生まれる？”」概要＞

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立:2016年6月

本社:東京都渋谷区

代表者:吉村 修一

事業内容:自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

企業URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/