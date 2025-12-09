＼はなまるうどん×QuizKnock（クイズノック）／伊沢拓司氏が監修 受験生と日本中を温めるコラボ新商品「(梅と生姜が香る)鶏玉あんかけうどん」

株式会社吉野家ホールディングス

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市 代表取締役社長：前田良博、以下はなまる）は、株式会社baton（本社：東京都品川区 代表取締役：衣川洋佑）が運営する知的エンタメ集団「QuizKnock（クイズノック）」とコラボレーションし、伊沢拓司氏が監修した新商品「(梅と生姜が香る) 鶏玉あんかけうどん」を、2025年12月9日(火) から12月29日(月)までの3週間限定で、全国のはなまるうどん（※一部店舗除く）にて販売いたします。

■コラボレーションの背景：冬に「頑張る人」をからだの中から温めたい

はなまるうどんは、創業25周年を機に始動した「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環で、株式会社baton（本社：東京都品川区 代表取締役：衣川洋佑）が運営する知的エンタメ集団「QuizKnock（クイズノック）」と共に、うどんの本場・香川県のうどん文化や魅力を楽しく学ぶイベント「さぬきうどん クイズバトル」を2025年11月23日（日）、香川県綾歌郡のイオンモール綾川にて開催いたしました。

コラボレーション第2弾となる今回は、本格的な冬の到来と受験シーズンに合わせ、「頑張る人のからだを中から温める」ための新メニューを開発しました。うどんが大好きだという伊沢拓司氏と共に、素材の組み合わせ（解）にこだわり抜いた、冬のエネルギーチャージに最適な“賢い一杯”をお届けします。

■新商品「(梅と生姜が香る)鶏玉あんかけうどん」の特徴

はなまる自慢のいりこ出汁をベースにした「特製あんかけ」に、伊沢氏ならではの論理的な「味の掛け算」へのこだわりを詰め込みました。

- 「梅」×「生姜」の計算されたアクセント ： 寒い季節にうれしいアツアツのあんかけと相性抜群な「生姜」と、リフレッシュに最適な爽やかな酸味の「梅」を組み合わせました。濃厚なあんかけの中に、最後まで飽きのこないキレのある味わいです。- ふんわり玉子と鶏肉の親子共演 ： とろみのある玉子あんかけスープは麺によく絡み、熱を逃しません。具材には鶏肉を使用し、タンパク質もしっかり摂れる満足感のある一杯に仕上げました。- 消化に良く、夜食にもぴったり ： うどんは消化吸収が良く、すぐにエネルギーに変わるため、受験生の夜食や、ここ一番の勝負前の腹ごしらえとしてもおすすめです。(梅と生姜が香る)鶏玉あんかけうどん

《商品概要》

QuizKnock（クイズノック）とは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司 が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者数は260万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します

「おいでまい！さぬきプロジェクト」について

2000年に香川県高松市で創業したはなまるうどんは、創業25年目を迎えた本年、改めて原点に立ち返り、讃岐うどん文化の保全・継承と、香川県の魅力発信を目指す「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動しました。 「おいでまい」は讃岐弁で「いらっしゃい」を意味します。本プロジェクトを通して、全国の皆様に「讃岐うどんを食べたい」「香川へ行きたい」と思っていただけるような、おいしさと驚きに満ちた商品・サービスをお届けしてまいります。

株式会社はなまる

はなまるでは「みんなに、おいしい驚きを。」を掲げ、今後もお客様においしさと驚きを提供する商品・サービスをお届けしてまいります