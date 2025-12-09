ウィルオブ・コンストラクション、日本最大級の建設展示会『第5回 建設DX展』に出展！
ウィルグループの建設業界に特化した人材サービスを展開する株式会社ウィルオブ・コンストラクション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中 謙）は、2025年12月10日（水）から12月12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級の建築・土木・不動産業界専門展示会「第10回 JAPAN BUILD TOKYO 2025-建築・土木・不動産の先端技術展- 」内の『第5回 建設DX展』に出展します。出展ブースでは、建設業界におけるBIM/CIMオペレーター不足の課題解決のために、BIM/CIMアウトソーシングサービスならびにBIM/CIMオペレーター派遣サービスについて紹介します。
当社出展概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/364_1_bd7e3b2509fa837a4287fcfe78b0fb79.jpg?v=202512091128 ]
『第5回 建設DX展』開催概要
『第5回 建設DX展』は、建築・土木・不動産業界の課題を解決する最新の製品が一堂に出展する日本最大級の専門展示会です。
【会 期】 2025年12月10日(水) ～ 12月12日(金) 10：00～17：00
※事前登録制（参加費：無料）
【会 場】 インテックス大阪
【主 催】 RX Japan株式会社
【詳細URL】 https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html
株式会社ウィルオブ・コンストラクション
■ウィルオブ・コンストラクションについて
ウィルオブ・コンストラクションは、2011年5月、東日本大震災の復興支援をきっかけに立ち上がり、土木施工管理技士、建築施工管理技士を中心とした人材サービスをはじめ、独自のデジタルマーケティングを駆使して、施工管理技士に特化した求人サイトを展開しています。施工管理技士一人ひとりの待遇向上と、建設業全体の人事需給バランス改善につながるチャンスを提供します。
【株式会社ウィルオブ・コンストラクション 会社概要】
社 名 ： 株式会社ウィルオブ・コンストラクション
本 社 ： 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング55階
設 立 ： 2011年5月
代 表 ： 代表取締役社長 田中 謙
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-construction.co.jp/