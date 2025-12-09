ルークス志塾が総合型選抜対策に特化した冬期講習を開催 ― 高2生以下を対象とした5日間の集中講座（渋谷校 / 下北沢校 / オンライン校）

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）専門塾のルークス志塾は、高校2年生以下を対象とした冬期講習「冬期講習2025-2026」を、渋谷校舎・下北沢校舎およびオンラインで開催します。

本講座では、総合型選抜の合格に必要となる志望理由のテーマ設定・学部選びのための学問理解・探究活動の進め方を体系的に学び、“受験生としての初速”を高めることを目的としています。

冬休みからの早期スタートが合否を分ける時代に

総合型選抜は年々難化が進み、生成AIの普及により、志望理由書だけでは差がつきにくい入試形式へと変化しています。そのため、各大学が活動実績・思考力・二次試験（面接・講義レポート等）をより重視する傾向が強まっています。

合格に欠かせない３つのポイント- 早期の志望テーマ形成- 長期的な探究の積み上げ- 十分な知識インプット

本講座は、こうした時代の変化を踏まえ、これから受験準備を始める生徒にも、すでに活動を進めている生徒にも役立つ内容を提供します。

大学の「学問」を体系的に学べる冬期講習

Loohcs志塾にはリベラルアーツ教育に携わってきた社会人講師が多数在籍しており、冬期講習でも“学問入門”としての授業を提供します。

「法学」「思想・文学」「福祉・教育・心理」「政治経済」「ビジネスと社会課題」など、大学学部レベルの思考を高校生が体験できるのが特徴です。

総合型選抜志望者だけでなく、進路に迷っている一般受験生にもおすすめの構成です。

冬期講習 2025-2026 概要

■ 日程

2025年12月28日(日)～2026年1月6日(火)

主催・お問い合わせ

■ カリキュラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/36547/table/405_1_6831d3c5fd29fe5220409a0abe1a6bae.jpg?v=202512091128 ]詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151365/Loohcs志塾 渋谷校舎

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 6F

メール：shibuya@juku.loohcs.co.jp

※基本的にメールでのご連絡をお願いしております

※12/28～1/3は年末年始期間につき返信にお時間をいただきます

※お申し込みは12/25までにお願いいたします

お申し込み方法

申込フォームより、校舎：渋谷校舎を選択

備考欄：「渋谷冬期講習」と明記

のうえお申し込みください。

オンライン希望の方は「オンライン希望」とご記載ください。

Loohcs志塾とは

申込フォーム :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151365/#form

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。