適応形状グリッパーの世界市場2025年、グローバル市場規模（二指型、三指型）・分析レポートを発表
2025年12月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「適応形状グリッパーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、適応形状グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の適応形状グリッパー市場規模は2024年に約2億700万米ドルと推計され、2031年には約3億1,100万米ドルへと拡大する見通しです。レビュー期間を通じた年平均成長率は6.1％となり、今後も着実な成長が期待されます。また、本レポートでは米国の関税政策および国際的な政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
製品特性と技術的背景
適応形状グリッパーは、対象物の形状や大きさ、表面特性に応じて把持力や位置、角度を自動調整できるロボット用エンドエフェクタです。従来型のクランプと比べ、柔軟性、位置精度、安全性に優れ、多様な産業領域で高い需要が見込まれています。特に製造業の自動化が加速する中で、異形状物体に対応できることは大きな付加価値となっています。
________________________________________
主な市場参加企業
国際市場では、Tesollo Inc.、Festo、Robotiq、OnRobot などが高い認知度を持ち、技術開発と製品供給の両面で存在感を示しています。一方、国内市場では Dahuan Robotics や Aotomech が大きなシェアを占め、自動車産業や電子機器製造分野で幅広く採用されています。自動化需要の増加に伴い、国内外から多くの企業が参入しており、市場競争は一段と激化しています。
________________________________________
市場成長の主因
成長要因としてまず挙げられるのは、世界的な労働人口の減少と人件費の上昇です。これらの構造変化により、製造業では一層の自動化が求められています。適応形状グリッパーは、異なる材質や形状の物体を柔軟に扱えるため、知能化された生産ラインにおいて重要な要素技術となっています。さらに、ロボティクス技術の高度化が製品性能を向上させ、導入コストの低減も進んだことで、採用拡大を後押ししています。
________________________________________
将来の市場動向
今後の市場成長を左右する鍵は技術革新です。高度なセンサー、制御、駆動技術の導入が進むことで、より高精度かつ高効率の把持機構が登場すると見込まれます。また、人工知能や機械学習との連携が深まり、対象物を自動識別し最適な把持方法を選択するなど、より高度な自律機能が実現されていきます。さらに、ロボットの活用範囲拡大や新素材の進展により、小型・軽量化したグリッパーへの需要が増加し、ロボットの省エネ化や動作性能向上にも寄与すると期待されます。
________________________________________
レポートの分析範囲
本レポートでは、世界市場を対象に、地域別・製品タイプ別・用途別の詳細な定量・定性分析を行っています。2020～2031年の期間を対象とした市場規模予測、競争環境、需給動向の変化、主要企業の市場シェア（2025年時点）などを包括的に提示しています。また、Robotiq、Tesollo Inc.、Niryo、DH Robotics、Effecto Group SpA、Festo、Source Robotics、Elephant Robotics、OnRobot、WOMMER など主要企業の事業概要や製品動向を整理しています。
