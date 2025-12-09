２０２５-２０３４ グローバルオンラインイベントチケッティング市場：主要トレンド、市場シェア、成長要因および予測
オンラインイベントチケッティングに関する本レポートは、市場の現状を整理・分析し、２０１９～２０２４年を歴史期間、２０２４～２０２９年および２０３４年予測値を対象としています。レポートでは各地域および主要経済圏の市場動向を評価しています。
２０２４年、グローバルオンラインイベントチケッティング市場は５０．９６７０５億ドルに達し、２０１９年以降年平均成長率３．１１％で拡大しました。市場は、２０２４年の５０．９６７０５億ドルから２０２９年には７１．３７４６１億ドルに成長し、成長率は６．９７％となる見込みです。その後２０２９年以降は年平均成長率６．４５％で拡大し、２０３４年には９７．５４９１５億ドルに達すると予測されています。
オンラインイベントチケッティング市場で主要企業が採用している戦略
市場の主要企業は、以下の戦略を積極的に展開しています：
● 戦略的提携を通じた市場プレゼンス強化による成長重視
● 協業を基盤とした拡大により、サービス提供範囲と能力向上を図る
レポートの全容はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/online-event-ticketing-global-market-report
成長機会を最大化するための提案（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）
オンラインイベントチケッティング企業に対して、以下の取り組みを推奨しています：
● 公園、レクリエーション施設、屋外会場のチケット管理を簡易化する統合型イベント管理プラットフォームの導入
● 「オールイン」価格体系の採用による透明性向上と顧客信頼強化
● アーティストが販売管理、観客分析、ファンエンゲージメント向上を行えるダイレクト・トゥ・ファンチケッティングソリューションの開発
● デジタルウォレットとの統合による利便性向上、イベント当日の参加体験向上
● オープンバンキング決済システムの活用による取引効率化、決済セキュリティ向上、迅速なチェックアウト実現
オンラインイベントチケッティング：市場概要
オンラインイベントチケッティングとは、ウェブプラットフォームやモバイルアプリを通じて、イベントチケットの販売、購入、管理を行うデジタルプロセスです。イベント主催者はイベントを登録、価格設定、支払い管理が可能で、参加者はチケットを検索・予約・電子メールやモバイルウォレットで受け取ることができます。主目的は、チケット配布を便利で安全かつアクセスしやすい形で提供することで、イベント管理と参加の効率化を図ることです。
オンラインチケッティングは通常、イベント数週間～数か月前から計画・プロモーション段階で活用されます。関連サービスには、会場管理システム、イベントプロモーションツール、デジタル決済プラットフォーム、ＱＲコードや生体認証によるアクセス管理システムなどがあります。従来型サービスとしては、窓口販売、電話予約、会場での直接購入などがあります。オンラインサービスは、都市部や準都市部でインターネット・デジタル決済の普及とともに広く利用されており、スマートフォン普及に伴い農村地域でも利用が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336430&id=bodyimage1】
ワクワクする分析をもっと見たい方はこちら（無料サンプル取得）
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=9801&type=smp
２０２４年、グローバルオンラインイベントチケッティング市場は５０．９６７０５億ドルに達し、２０１９年以降年平均成長率３．１１％で拡大しました。市場は、２０２４年の５０．９６７０５億ドルから２０２９年には７１．３７４６１億ドルに成長し、成長率は６．９７％となる見込みです。その後２０２９年以降は年平均成長率６．４５％で拡大し、２０３４年には９７．５４９１５億ドルに達すると予測されています。
オンラインイベントチケッティング市場で主要企業が採用している戦略
市場の主要企業は、以下の戦略を積極的に展開しています：
● 戦略的提携を通じた市場プレゼンス強化による成長重視
● 協業を基盤とした拡大により、サービス提供範囲と能力向上を図る
レポートの全容はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/online-event-ticketing-global-market-report
成長機会を最大化するための提案（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）
オンラインイベントチケッティング企業に対して、以下の取り組みを推奨しています：
● 公園、レクリエーション施設、屋外会場のチケット管理を簡易化する統合型イベント管理プラットフォームの導入
● 「オールイン」価格体系の採用による透明性向上と顧客信頼強化
● アーティストが販売管理、観客分析、ファンエンゲージメント向上を行えるダイレクト・トゥ・ファンチケッティングソリューションの開発
● デジタルウォレットとの統合による利便性向上、イベント当日の参加体験向上
● オープンバンキング決済システムの活用による取引効率化、決済セキュリティ向上、迅速なチェックアウト実現
オンラインイベントチケッティング：市場概要
オンラインイベントチケッティングとは、ウェブプラットフォームやモバイルアプリを通じて、イベントチケットの販売、購入、管理を行うデジタルプロセスです。イベント主催者はイベントを登録、価格設定、支払い管理が可能で、参加者はチケットを検索・予約・電子メールやモバイルウォレットで受け取ることができます。主目的は、チケット配布を便利で安全かつアクセスしやすい形で提供することで、イベント管理と参加の効率化を図ることです。
オンラインチケッティングは通常、イベント数週間～数か月前から計画・プロモーション段階で活用されます。関連サービスには、会場管理システム、イベントプロモーションツール、デジタル決済プラットフォーム、ＱＲコードや生体認証によるアクセス管理システムなどがあります。従来型サービスとしては、窓口販売、電話予約、会場での直接購入などがあります。オンラインサービスは、都市部や準都市部でインターネット・デジタル決済の普及とともに広く利用されており、スマートフォン普及に伴い農村地域でも利用が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336430&id=bodyimage1】
ワクワクする分析をもっと見たい方はこちら（無料サンプル取得）
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=9801&type=smp