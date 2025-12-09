当社の【サイバーセキュリティ リスクアセスメントサービス】が経産省が定める『情報セキュリティサービス審査登録制度』に登録
SOC（セキュリティオペレーションセンター）や脆弱性診断などのサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社セキュアイノベーション（本社：沖縄県那覇市上之屋、代表取締役社長 栗田智明、以下当社）は、2025年9月24日、当社が提供しているサイバーセキュリティ リスクアセスメントサービスが、経済産業省の定める「情報セキュリティサービス基準」に適合するサービスとして、「情報セキュリティサービス審査登録制度」に登録されたことを、2025年12月9日に公表しましたのでお知らせいたします。
昨今、サイバー攻撃は急速に高度化・巧妙化しており、企業の情報資産を守るためのセキュリティ対策に関するガイドライン整備や法規制の強化が進み、組織全体におけるセキュリティリスク管理の重要性が一層高まっています。それに伴い、自社のセキュリティ対策状況を客観的に把握し、必要に応じて第三者による評価やアセスメントの導入を求められるケースが増加しています。
また、自治体では総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 、民間では、IPAの「サイバーセキュリティ経営ガイドライン 」等、自治体・民間双方にリスクとして把握しておくべきとしてリスクの可視化が求められており、自治体・民間に限らずリスクアセスメントの必要性から、導入検討が求められる場面が増えてきました。
その際、リスクアセスメントサービスを導入検討する企業が安心してサービスの採用ができるよう、選定を支援する仕組みが「情報セキュリティサービス審査登録制度」です。一定の技術要件および品質管理要件を満たし、継続的に品質向上へ取り組むサービスのみが登録されるため、サービス選定の有力な指標となります。
当社は既に、脆弱性診断サービス、SOCサービス、IoTセキュリティ診断サービスが「情報セキュリティサービス審査登録制度」に登録されていますが、この度新たにサイバーセキュリティ リスクアセスメントサービスが登録審査を経て、一定の技術要件および品質管理要件を満たしたサービスとして正式に登録されました。
当社のサイバーセキュリティ リスクアセスメントサービスは、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」や「CIS Controls」の各種ガイドラインをベースに評価します。また脆弱性診断やSOCサービス等の提供知見から、多角的な視点でセキュリティ課題を特定し、現状評価に限らず、中長期的なセキュリティ対策のロードマップをご提案しながら、お客様の事業継続と成長をサポートいたします。
当社は、今後ますます重要となるガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）の高度化や、企業に求められるセキュリティ態勢強化への取り組みを支援すべく、情報セキュリティサービスの提供を通じ、日本企業の総合的なセキュリティ水準向上に貢献してまいります。
■登録番号 ：019-0022-10
■登録年月日 ：2025年9月24日
https://sss-erc.org/iss_books/019-0022-10/
サイバーセキュリティ リスクアセスメントサービスWebページ
https://www.secure-iv.co.jp/cyberriskassesment
情報セキュリティサービス基準審査登録制度について
情報セキュリティサービス基準（経済産業省）
